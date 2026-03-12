Alerta: Nueva moda en auge entre los adolescentes

En la ciudad de Buenos Aires, un nuevo ritual se ha apoderado de las reuniones juveniles: armar cigarrillos mano a mano. Esta tendencia, que combina tabaco suelto, papeles y filtros, ha dejado de ser un secreto entre algunos y se ha transformado en una expresión de identidad para muchos adolescentes.

Un Ritual Cotidiano

En espacios públicos y bares, cada vez más jóvenes se agrupan para compartir la experiencia de armar sus propios cigarrillos, eligiendo variedades y mostrando habilidades. Como Sofía, de 15 años, que afirma: “Me gusta poder armarlo yo misma y elegir el gusto del tabaco”. La práctica ha ganado adeptos, y Mateo, de 16, explica que el proceso se ha convertido en un juego social: “Ahora soy un experto”. Este movimiento ha solidificado la noción de pertenencia a un grupo, donde el cigarrillo armado simboliza una ruptura con lo tradicional.

Una Moda con Matices

Para algunos, el interés por el tabaco armado no solo radica en la diversión, sino también en la percepción de que es una alternativa menos dañina. Tomás, de 17 años, menciona: “Es más natural y menos dañino que los cigarrillos comunes”. Felipe comparte esta visión, enfatizando la diversidad de sabores disponibles como característica atractiva.

Variedad en el Mercado

La industria ha respondido a esta demanda con una amplia gama de productos: papeles de colores, grosores y ediciones limitadas. Los precios varían considerablemente; los armadores manuales comienzan en $3,000, mientras que los automáticos pueden superar los $160,000. El tabaco se ofrece en paquetes de 30 gramos con precios de $2,600 a $26,000, abarcando tanto marcas nacionales como internacionales y sabores exóticos.

Identidad y Diferenciación

El psicólogo Jorge Pegoraro explica que esta tendencia está vinculada a la búsqueda de identidad adolescente, donde armar un cigarrillo se convierte en un acto de rebelión y autoexpresión. “Son rituales que refuerzan la pertenencia a un grupo”, asegura, señalando cómo los adolescentes buscan marcar su diferenciación respecto a los adultos.

Mitigando Riesgos: Una Creencia Peligrosa

A pesar de la percepción generalizada entre los jóvenes de que el cigarrillo armado es “más saludable”, los especialistas insisten en que esta idea es errónea. Mario Bedosti, de la Fundación Interamericana del Corazón, aclara: “No hay consumo de tabaco que sea inocuo”. Del mismo modo, médica neumonóloga, Marcela Smurra, advierte sobre el daño pulmonar que ambos tipos de tabacos pueden causar, destacando que el efecto perjudicial del tabaco armado no es menos grave.

Una Estrategia de Marketing Efectiva

Las marcas han promovido la idea de productos “naturales” y “orgánicos”, utilizando packaging atractivo que refuerza la percepción de menor daño. Sin embargo, esto se considera una técnica de marketing riesgosa que banaliza los peligros asociados al tabaco.

Estadísticas Alarmantes

Estudios recientes de Sedronar indican que un preocupante 16.7% de adolescentes entre 13 y 17 años consumen cigarrillos electrónicos, y un 13.8% optan por el tabaco. En particular, el consumo de tabaco armado está presente en un 3.4% de jóvenes de entre 12 y 17 años, mostrando que este fenómeno no es aislado, sino parte de una problemática más amplia sobre el uso de tabaco y nicotina.

Dimensiones Socioeconómicas

La práctica del tabaco armado revela importantes diferencias socioeconómicas. En barrios de mayor poder adquisitivo, los jóvenes demandan más tabaco para armar y accesorios, mientras que en zonas más vulnerables predomina el consumo de cigarrillos industriales. Como observa Ignacio, kiosquero de Palermo, ha notado un aumento del 30% en la demanda de estos productos entre los más jóvenes.

Un Llamado a la Prevención

Ante este fenómeno, los expertos resaltan la importancia del rol de los adultos en la concientización y prevención. Es crucial que las políticas gubernamentales se fortalezcan para hacer frente al consumo de tabaco entre los jóvenes, mediante campañas de información y restricciones de publicidad en espacios públicos y medios digitales.

Riesgos de una Moda Pasajera

Aunque el tabaco armado es visto como parte de la moda juvenil, la adicción que puede generar tiene consecuencias duraderas. Fiorella, de 18 años, advierte: “No lo prueben, porque después no lo podés dejar”. En este sentido, la conciencia sobre el verdadero impacto del consumo debe ser una prioridad para prevenir futuras adicciones.