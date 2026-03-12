Calendario ANSES: Beneficiarios que cobran el jueves 12 de marzo

Este jueves, la ANSES da inicio a un nuevo ciclo de pagos que impacta directamente en jubilados y beneficiarios de asignaciones, reflejando la mejora en sus haberes y el apoyo crucial a las familias argentinas.

¿Qué Está en Juego Este 12 de Marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia hoy su cronograma de pagos para el tercer mes del año, afectando a quienes reciben haberes mínimos y diversas asignaciones del sistema previsional. Este procedimiento no solo marca la dinámica financiera en el país, sino que también resalta la importancia del flujo de fondos en los bancos y puntos de cobro electrónicos.

Pagos para Jubilados y Pensionados

Hoy se abonan los haberes a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 que no superan el haber mínimo. Esta actividad se produce dentro de un marco de movilidad previsional que busca adaptarse a la creciente canasta básica. Los beneficiarios reciben sus fondos de manera automática en sus cuentas bancarias, siguiendo el cronograma que considera la terminación del DNI.

Beneficios para Familias: AUH y SUAF

La ANSES también realiza pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), dirigidos a quienes poseen documentos terminados en 4. Estas asignaciones son esenciales para el consumo en barrios, especialmente en la compra de alimentos y productos esenciales.

Acreditación y Uso de Fondos

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con documentos finalizados en 2 también verán acreditados sus fondos. Las transferencias se realizan en sus tarjetas de débito, agilizando el acceso a los recursos. Este 12 de marzo es un día crucial para el movimiento del capital en el sector minorista, facilitando la compra y el consumo diario.

Detalles del Cronograma de Pagos

Hoy, los pagos están estructurados para cumplir con los siguientes lineamientos:

Jubilados y Pensionados: Los que tengan documentos terminados en 4, y recibirán el monto actualizado según la Ley de Movilidad Previsional.

Asignación Universal por Hijo y Familiar: Pagos para titulares con DNI finalizados en 4. En el caso de la AUH, solo se deposita el 80% hasta que se presente la libreta escolar y sanitaria y el 20% restante se retiene.

Asignación por Embarazo: Fondos disponibles para beneficiarias con documentos terminados en 2.

Otras Prestaciones y Fechas Clave

Además, el organismo continúa con los pagos de Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento), así como con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento. Este proceso comenzó el 9 de marzo y se extenderá hasta el 8 de abril.