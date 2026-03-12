Presupuesto Checo 2026 Aprobado: Recortes en Defensa No Cumplen Con Compromiso de la OTAN

El parlamento checo ha dado luz verde a un presupuesto que prioriza la defensa, pero la cifra genera controversia en medio de tensiones globales.

El miércoles, la cámara baja de la República Checa aprobó el presupuesto nacional para 2026, destinando un 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la defensa, a pesar de la presión ejercida por Estados Unidos y el presidente Petr Pavel para cumplir con los objetivos de la OTAN.

Detalles del Presupuesto: Asignaciones Clave

Con una votación de 104 a 87, se aprobó casi 155 mil millones de coronas checas (aproximadamente 7.4 mil millones de dólares) para el Ministerio de Defensa. Sin embargo, si se incluyen los fondos destinados a proyectos relacionados con la defensa en otros ministerios, el gasto podría superar el 2% del PIB.

Compromisos de la OTAN y Presión Internacional

La OTAN, desde 2014, ha instado a sus miembros a destinar al menos el 2% de su PIB a la defensa. Además, en la cumbre de La Haya de 2025, se estableció un compromiso de invertir el 5% del PIB para 2035, distribuyéndose en 3.5% para necesidades centrales de defensa y 1.5% para otros gastos relacionados.

Declaraciones del Primer Ministro

El primer ministro Andrej Babiš ha defendido el presupuesto afirmando que la situación fiscal del país es complicada, y recalca que se deben considerar otros sectores prioritarios, como la salud. Según Babiš, la herencia de un déficit presupuestario por parte del anterior gobierno limita la capacidad de incrementar significativamente el gasto en defensa.

Urgente Llamado a Incrementar el Gasto

Esta semana, el presidente Pavel, exgeneral del ejército, instó a los parlamentarios a aumentar el presupuesto ante la continua invasión de Ucrania por parte de Rusia. «No hay razones justificables para que el gasto en defensa y seguridad permanezca estático», afirmó, subrayando la gravedad del conflicto actual en Europa.

El Futuro del Presupuesto y el Papel del Presidente

El presidente debe sancionar el presupuesto, y Pavel ha declarado que lo hará, enfatizando que la gestión del presupuesto forma parte de las responsabilidades del gobierno.

Babiš regresó al poder tras la victoria de su movimiento ANO en las elecciones de octubre pasado, formando una coalición con el partido nacionalista Euroscéptico Libertad y Democracia Directa (SPD) y el partido Motoristas por Sí Mismos (AUTO). Desde 1999, la República Checa es miembro de la OTAN.