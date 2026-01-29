Detienen a hombre que disparaba en su casa por ‘ver sombras’ y le incautan una escopeta

Una alarmante situación se vivió en el barrio 9 de Julio cuando una inquilina alertó a las autoridades sobre disparos en una casa. El propietario, un hombre de 72 años, admitió haber utilizado un arma y entregó voluntariamente su escopeta.

La mañana del jueves comenzó con preocupación en el barrio 9 de Julio, donde la intervención policial fue necesaria tras la denuncia de disparos en una vivienda particular. El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en calle Catamarca al 27, haciendo que personal de la Comisaría Seccional Segunda acudiera al lugar.

La alerta fue realizada por una inquilina del inmueble, quien observó que el dueño de la casa estaba disparando con un arma de fuego en el interior de la propiedad.

Situación del Propietario

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al propietario, un hombre de 72 años, que manifestó estar bajo un estado depresivo. Según su declaración, había disparado hacia su propia vivienda, argumentando que veía “personas y sombras” dentro de su hogar.

Entrega Voluntaria del Arma

En medio de la intervención, el hombre decidió entregar su arma de fuego de manera voluntaria. Aunque presentó documentación de legítimo usuario y tenencia, se comprobó que la credencial había vencido en 2011.

La Fiscalía de turno no dictó ninguna medida restrictiva contra él, pero se ordenó el secuestro del arma y la munición, sin permitir el ingreso a la propiedad por ser un espacio privado.

Preocupaciones en el Vecindario

Durante la entrevista, la inquilina reveló que este no era el primer incidente de este tipo protagonizado por el propietario, lo que elevó la inquietud entre los vecinos sobre la seguridad del área.

El arma asegurada es una escopeta calibre .410, acompañada de cartuchos, y quedará bajo la custodia del Ministerio Público Fiscal.