Precio de la Nafta en Buenos Aires: Jueves 29 de Enero 2026

Aumento de Precios en Combustibles: Lo Que Debes Saber para Este 29 de Enero

El Gobierno Nacional ha actualizado los impuestos sobre combustibles, lo que ha generado un nuevo aumento en los precios de la nafta y el gasoil. A partir del 1° de enero de 2026, los conductores en Buenos Aires y el resto del país notarán el impacto en los surtidores.

Precios de la Nafta en la Ciudad de Buenos Aires

Los precios de los combustibles varían entre las diferentes compañías. A continuación, te mostramos la situación actual en las sucursales de YPF, Shell, Axion y Puma.

YPF: Tarifas Actuales en CABA

Los precios en la red de YPF son los siguientes:

Nafta Súper: $1.357 por litro

Infinia (Premium): $1.606 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.328 por litro

Diesel 500: $1.538 por litro

Shell: Lo Que Está Costando

En las estaciones de Shell, los precios son los siguientes:

Nafta Súper: $1.682 por litro

V-Power Nafta: $1.965 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $1.949 por litro

Axion Energy: Precios en CABA

Los valores de Axion Energy son:

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.929 por litro

GNC: $569 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.757 por litro

Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Puma: Tarifas en CABA

Por último, los precios en Puma son:

Nafta Súper: $1.629 por litro

Max Premium: $1.897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.683 por litro

Ion Puma Diesel: $1.901 por litro

Con el reciente ajuste de impuestos, el Gobierno ha decidido posponer un nuevo aumento para febrero de 2026, buscando mitigar su impacto en la inflación y apoyar el crecimiento económico.