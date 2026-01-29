Precio de la Nafta en Buenos Aires: Jueves 29 de Enero 2026

Aumento de Precios en Combustibles: Lo Que Debes Saber para Este 29 de Enero
El Gobierno Nacional ha actualizado los impuestos sobre combustibles, lo que ha generado un nuevo aumento en los precios de la nafta y el gasoil. A partir del 1° de enero de 2026, los conductores en Buenos Aires y el resto del país notarán el impacto en los surtidores.
Precios de la Nafta en la Ciudad de Buenos Aires
Los precios de los combustibles varían entre las diferentes compañías. A continuación, te mostramos la situación actual en las sucursales de YPF, Shell, Axion y Puma.
YPF: Tarifas Actuales en CABA
Los precios en la red de YPF son los siguientes:
- Nafta Súper: $1.357 por litro
- Infinia (Premium): $1.606 por litro
- GNC: $579,90 por metro cúbico
- Infinia Diesel: $1.328 por litro
- Diesel 500: $1.538 por litro
Shell: Lo Que Está Costando
En las estaciones de Shell, los precios son los siguientes:
- Nafta Súper: $1.682 por litro
- V-Power Nafta: $1.965 por litro
- GNC: $499,90 por metro cúbico
- Evolux Diesel: $1.688 por litro
- V-Power Diesel: $1.949 por litro
Axion Energy: Precios en CABA
Los valores de Axion Energy son:
- Axion Súper: $1.649 por litro
- Quantium: $1.929 por litro
- GNC: $569 por metro cúbico
- Axion Diesel X10: $1.757 por litro
- Quantium Diesel X10: $1.959 por litro
Puma: Tarifas en CABA
Por último, los precios en Puma son:
- Nafta Súper: $1.629 por litro
- Max Premium: $1.897 por litro
- GNC: $497 por metro cúbico
- Puma Diesel: $1.683 por litro
- Ion Puma Diesel: $1.901 por litro
Con el reciente ajuste de impuestos, el Gobierno ha decidido posponer un nuevo aumento para febrero de 2026, buscando mitigar su impacto en la inflación y apoyar el crecimiento económico.