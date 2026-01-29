Liam Neeson y Joe Keery luchan contra un hongo mortal en ‘Alerta Extinción’, del guionista de Jurassic Park

Un nuevo filme llega a las pantallas, donde la fusión de risas y sustos te mantendrá al borde del asiento. Con la participación de Joe Keery, Liam Neeson y Vanessa Redgrave, la aventura comienza con una amenaza biológica que desafía la supervivencia.

Un elenco impresionante en «Alerta Extinción»

La película «Alerta Extinción» (título original: «Cold Storage») promete una experiencia única al mezclar acción, comedia y horror. En su elenco se destacan Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things, Liam Neeson y la icónica Vanessa Redgrave, quien a sus 89 años continúa deslumbrando en la pantalla grande.

Una historia intrigante

Keery y Georgina Campbell interpretan a guardias en un depósito donde, años atrás, el gobierno enterró un hongo tras una fallida misión espacial. La trama se complica cuando el hongo, con propiedades devastadoras, despierta y comienza a amenazar la vida de todos a su alrededor.

Liam Neeson y el bioterrorismo

En «Alerta Extinción», Neeson juega a un experto en bioterrorismo que se ve arrastrado a la carrera por salvar vidas. Su personaje debe llegar al depósito junto a Leslie Manville, una compañera que lo acompaña en esta peligrosa misión. La historia se desarrolla desde múltiples perspectivas, generando tensión y expectación.

Una producción con un guion cautivador

El guion de esta película está a cargo de David Koepp, conocido por su trabajo en Jurassic Park, y se basa en su propia novela, «Cold Storage». A pesar de la mezcla de géneros, la historia puede parecer algo inverosímil, pero compensa con momentos de entretenimiento puro.

¿Vale la pena ver «Alerta Extinción»?

Si bien la película puede dar la impresión de ser de bajo presupuesto, con efectos visuales que a veces no convencen, el conjunto es suficientemente entretenido. Se aconseja disfrutar de la película sin prejuicios para una experiencia completa.

Detalles de la película

Esta producción de terror y comedia tiene una duración de 99 minutos. Dirigida por Jonny Campbell, cuenta con un reparto destacado que incluye a Gavin Spokes. «Alerta Extinción» se proyectará en diversas salas, como Cinemark Palermo y Hoyts Unicenter.