Detienen a sospechoso por vandalizar la casa del Vicepresidente JD Vance con un martillo

Un hombre fue arrestado tras intentar ingresar a la residencia del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, destrozando ventanas con un martillo. El suceso ha despertado inquietud en la comunidad y un llamado a la seguridad.

Arresto inmediato tras el ataque a la propiedad

El arresto ocurrió a primera hora de la mañana del lunes, cuando agentes del Servicio Secreto, asignados a la protección de Vance, respondieron a un fuerte ruido proveniente de su hogar, ubicado al este de Cincinnati. El sospechoso, identificado como William DeFoor, de 26 años, había causado daños significativos al intentar ingresar a la vivienda.

Reacciones tras el ataque

El propio Vance utilizó una red social para expresar su agradecimiento a los agentes que intervinieron rápidamente: “Aprecio las muestras de apoyo tras el ataque a nuestro hogar. Un individuo intentó ingresar golpeando las ventanas con un martillo. Estoy agradecido por la rapidez de respuesta del Servicio Secreto y de la policía de Cincinnati”, comentó.

Vance también añadió que no se encontraban en casa en ese momento, ya que habían regresado a Washington, D.C. Sin embargo, hizo un llamado a los medios de comunicación, pidiendo que se respetara la privacidad de su familia y resaltando que desean proteger a sus hijos de los aspectos más duros de la vida pública.

Detalles del ataque

Los informes indican que el sospechoso, además de romper una ventana, también vandalizó un vehículo oficial del Servicio Secreto en su camino hacia la propiedad. Este tipo de incidentes en la vida pública despiertan preocupaciones sobre la seguridad de los funcionarios y sus familias.

Colaboración con las autoridades locales

El Servicio Secreto está colaborando con el Departamento de Policía de Cincinnati y con la oficina del Fiscal de EE.UU. para determinar los cargos que se presentarán contra DeFoor. Este grave incidente ha llevado a un análisis exhaustivo de la seguridad alrededor de la vivienda del vicepresidente.

Es importante destacar que la casa de Vance se ubica en Walnut Hills, uno de los barrios más antiguos de Cincinnati, que alberga importantes sitios históricos, como la Casa de Harriet Beecher Stowe.