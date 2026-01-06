Córdoba lanza su vibrante agenda cultural de verano por toda la provincia

El verano en Córdoba se llena de cultura con una agenda repleta de actividades gratuitas. Desde museos abiertos hasta cine al aire libre, hay algo para disfrutar, reflexionar y compartir en cada rincón de la provincia.

Una Propuesta Cultural para Todos

La Agencia Córdoba Cultura ha lanzado una variada programación para la semana del 5 al 11 de enero. Las actividades, que incluyen museos abiertos, recorridos patrimoniales y funciones de cine al aire libre, están diseñadas para fomentar el encuentro y la diversión en espacios culturales.

Horarios Especiales en Museos

Durante este mes, los museos y espacios culturales de la ciudad de Córdoba tendrán un horario especial de verano: de martes a domingos, de 13:00 a 19:30. Este horario ampliado permite a los visitantes explorar exposiciones permanentes y temporales, disfrutando de la rica diversidad artística y patrimonial que ofrece la provincia.

Los Museos que No Te Puedes Perder

Entre los sitios que abren sus puertas se encuentran:

Museo Emilio Caraffa

Museo Evita – Palacio Ferreyra

Museo de Ciencias Naturales

Palacio Dionisi

Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí

Espacio Cultural Museo de las Mujeres

Museo del Cuarteto

El Museo Histórico Marqués de Sobre Monte abrirá de 9:00 a 15:30, mientras que el Paseo del Buen Pastor tendrá su horario habitual de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00.

Cine al Aire Libre

La programación también incluye diversas propuestas de cine en espacios abiertos. El viernes 9 de enero a las 20, se llevará a cabo la proyección de Adiós a las Lilas, en Plaza Los Troncos, La Granja, una oportunidad única de disfrutar de cine argentino bajo las estrellas.

Cine Móvil para Grandes y Chicos

El cine móvil estará presente en diferentes localidades de la provincia. El lunes 5 de enero a las 20:30, se proyectará Gigantes, una aventura extraordinaria en la Comuna de San Clemente. Esta misma película se podrá disfrutar nuevamente el viernes 9 de enero a las 20:30 en Villa Ciudad de América, con entrada libre y gratuita.

Redescubre el Patrimonio Cordobés

El verano es el momento ideal para redescubrir el patrimonio histórico de Córdoba. Estancias jesuíticas, postas históricas, museos y circuitos como el Camino de los Pintores del norte cordobés están abiertos al público, ofreciendo recorridos que combinan paisajes y relatos fundamentales de la historia provincial.

La programación completa y los detalles de cada actividad están disponibles en el sitio oficial de la Agencia Córdoba Cultura. No te pierdas la oportunidad de vivir un verano lleno de cultura y conexión.