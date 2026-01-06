Impacto de la Intervención de Venezuela en el Mercado Energético: ¿Un Efecto Limitado en los Precios del Petróleo?

En un análisis reciente, el economista Lionel Fernández destacó cómo los recientes acontecimientos políticos en Venezuela han sacudido a los mercados financieros internacionales y han generado repercusiones en Argentina.

Durante una entrevista en Canal E, Fernández subrayó la rápida reacción del mercado ante los cambios políticos en Venezuela, afirmando: “La situación en Venezuela, con el manejo de Maduro, ha provocado que China y Rusia dejen de apoyar a su régimen.” Indicó que la salida del mandatario ocurrió “casi sin resistencia” y que fue una maniobra “quirúrgica”.

Subida Notable en Activos Petroleros Venezolanos

Fernández resaltó el notable aumento que experimentaron los activos petroleros en Venezuela, mencionando que los bonos corporativos de Pebesa, la mayor compañía petrolera del país, incrementaron su valor en un “30% en un solo día”. Destacó que estos bonos habían estado muy deprimidos en el mercado y, mientras antes cotizaban a casi 18 dólares, actualmente se acercan a los 30 dólares.

Beneficios para Empresas Expropiadas

El economista también mencionó que este aumento beneficia a empresas internacionales que habían sufrido expropiaciones en el pasado. “A las empresas petroleras estadounidenses que fueron expropiadas en Venezuela, esta noticia les aporta una perspectiva positiva”, comentó.

El Precio del Petróleo Permanece Estable

A pesar del movimiento en los activos, Fernández advirtió que el efecto sobre el precio internacional del crudo es limitado, afirmando que “no afecta el mercado del petróleo en sí”. Actualmente, Venezuela produce apenas “500.000 barriles por día”, una cifra muy inferior a la de otros grandes productores a nivel mundial.

Impacto en Argentina y el Mercado Local

Al referirse a las repercusiones para Argentina, Fernández expresó que “Argentina se ve perjudicada, ya que ahora hay un competidor más en el panorama”. Sin embargo, aclaró que los tipos de petróleo son diferentes. “Vaca Muerta, por ejemplo, se trata de un tipo de petróleo distinto y de alta calidad”, enfatizó.

El Verdadero Interés de Estados Unidos en Venezuela

Finalmente, el economista remarcó que el interés estratégico de Estados Unidos en Venezuela no se limita solo al crudo. “El verdadero secreto está relacionado con el oro”, afirmó, mencionando que “Venezuela posee las mayores reservas de oro sin explotar, superando las de Argentina, Brasil y México”.