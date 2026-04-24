Día del Animal: Celebra en familia en el Paseo de la Costa de Vicente López

Este domingo 26 de abril, Vicente López se llena de alegría con un evento dedicado a los animales y sus familias. Un encuentro repleto de actividades lúdicas y educativas que fomenta el amor y el cuidado responsable de nuestras mascotas.

Una Jornada Inolvidable en el Paseo de la Costa

Desde las 11 hasta las 17 horas, el Paseo de la Costa será el escenario de esta celebración. La Municipalidad de Vicente López ha preparado una serie de propuestas para disfrutar en familia, destacando la importancia de la relación entre humanos y animales de compañía.

Servicios Veterinarios y Adopción Responsable

Los asistentes tendrán acceso a un espacio médico veterinario con consejos sobre nutrición y servicios gratuitos de vacunación y desparasitación. Además, habrá información disponible para aquellos que estén considerando adoptar un nuevo amigo peludo, promoviendo así una adopción responsable.

Diversión para Todas las Edades

“Nuestra misión es fortalecer los lazos entre personas y mascotas. Este evento es una gran oportunidad para interactuar con las familias, ofreciendo información valiosa sobre el cuidado responsable en un entorno accesible y al aire libre”, expresó Natalia Bosuel, gerente de Marketing de Purina, organizadora del evento.

Compromiso hacia el Medio Ambiente

Durante la celebración, se presentará el Programa Purina Recicla, que busca transformar envases en desuso. Al mismo tiempo, se ha renovado un canil de más de 1.500 m², incorporando materiales sustentables y señalización que fomentan la tenencia responsable. Allí, especialistas y entrenadores realizarán demostraciones en vivo, enseñando a los perros a interactuar con los juegos y ofreciendo herramientas para mejorar su desarrollo.

Un Encuentro para la Comunidad

“Este evento representa una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre, compartir en comunidad y acceder a recursos que promueven una convivencia más consciente. Con estas acciones, Nestlé Purina y la Municipalidad de Vicente López reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar animal y la calidad de vida de las familias”, resaltaron los organizadores.

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