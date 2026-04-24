Punta del Este: El nuevo destino de lujo para eventos de millonarios latinoamericanos

En un entorno donde las celebraciones deslumbran con elegancia, Punta del Este se ha consolidado como el destino predilecto para quienes buscan bodas y eventos inolvidables, atrayendo tanto a locales como a extranjeros acaudalados.

Un Escenario de Lujo Elaborado con Detalles Infinito

Imagina una boda decorada con 40,000 flores y parrillas que requieren más de 1,000 kilos de madera. Lejos de las tradicionales propuestas en Estados Unidos y Europa, Punta del Este se presenta como la nueva joya del lujo en América del Sur.

Con una creciente afluencia de élites regionales que buscan la tranquilidad de Uruguay, la ciudad ha visto un auge en el número de eventos de alta gama. Desde clubes de polo en expansión hasta rascacielos de lujo sobre la costa atlántica, la transformación es palpable.

Las Bodas de Alto Presupuesto que Impulsan la Economía Local

Todo indica que el fenómeno no es pasajero. Funcionarios locales estiman que se celebran unas 250 bodas extranjeras anualmente entre octubre y abril, con costes iniciales que rondan los 100,000 dólares por evento para 150 personas.

Mónica Hirsch, organizadora de bodas, revela que su agenda está repleta de eventos únicos, muchos de los cuales requieren hasta un año de planificación. “Los clientes buscan vivencias personalizadas, desde minimaratones hasta recepciones glamorosas”, comenta Hirsch.

Un Caso Ejemplar: La Boda de 1 Millón de Dólares

Un evento que atrajo la atención reciente fue la famosa boda del nieto del magnate paraguayo Antonio Vierci, quien gastó 1 millón de dólares en una celebración que incluyó 800 invitados y un concierto privado de Carlos Vives.

Las Flores y el Catering: Un Ecosistema en Expansión

La industria local se ha beneficiado enormemente con esta demanda. Isabel Castilla, especialista en decoración floral, ha visto cómo su negocio ha crecido exponencialmente desde que comenzó en 2007, pasando de una celebración al mes a tener eventos casi cada fin de semana.

Por Qué Punta del Este es el Destino Favorito de los Adinerados

La baja criminalidad y la estabilidad económica han convertido a Uruguay en un imán para visitantes adinerados, muchos de los cuales ya poseen propiedades en la región. En el último año, Punta del Este recibió cerca de 750,000 visitantes extranjeros, quienes gastaron aproximadamente 918 millones de dólares.

Un Crecimiento Impresionante en la Infraestructura

Para acomodar la creciente llegada de jets privados, se ha inaugurado una nueva terminal en el aeropuerto de Punta del Este, reportando un aumento del 18% en vuelos privados en comparación con la temporada anterior.

Gastronomía: La Nueva Cara de los Eventos Exclusivos

En cuanto a la oferta gastronómica, el parrillero Diego Pérez Sosa ha innovado el tradicional asado, convirtiéndolo en un espectáculo único. “Las personas buscan nuevas experiencias gastronómicas en lugar de las opciones habituales”, asegura.

Actividades Diversas para los Invitados

Las celebraciones ahora incluyen actividades como polo, golf y catas de vino, generando un turismo de bodas que se traduce en importantes ingresos para la región, especialmente por parte de los visitantes brasileños que marcan la pauta en este sector.