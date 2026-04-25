Villarruel pide a Milei más unión y sugiere resolver diferencias en privado

En su reciente visita a Santa Cruz, la vicepresidenta Victoria Villarruel habló sobre su visión política y su relación con el presidente, en un contexto de tensiones internas en el gobierno.

El pasado 24 de noviembre, la vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a Santa Cruz, donde fue recibida por la senadora Natalia Gadano del bloque Movere Santa Cruz, asociado al gobernador Claudio Vidal.

Un Encuentro Clave en Caleta Olivia

Cerca de Caleta Olivia, Villarruel abordó el estado de su relación con Javier Milei, mencionando la necesidad de un esfuerzo conjunto: «Nos falta unión, pero tenemos que trabajar todos, no sólo algunos». Su comentario sugiere una búsqueda de consenso en medio de las diferencias con el presidente.

Silencio sobre las Acusaciones de Traición

Aunque se ha hablado de un distanciamiento entre Villarruel y Milei, la funcionaria optó por no profundizar en el tema. Desde el entorno presidencial, se ha acusado a Villarruel de “traición”, pero sin dar detalles concretos.

Villarruel en Las Heras, Santa Cruz.

Controversia en la Misa del Papa Francisco

Esta visita se produce días después de que Villarruel decidiera no asistir a una misa en la Basílica de Luján, donde se conmemoró el aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Este gesto fue interpretado como un intento de evitar a su rival, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, lo que generó críticas incluso desde la iglesia, donde el arzobispo Jorge García Cuerva lamentó la falta de unión en la política.

Vínculos con la Legislatura Provincial

Villarruel también se reunió con el senador José María Carambia, y expresó su deseo de conocer más sobre los departamentos de la provincia. «Estoy muy contenta de estar aquí», afirmó.

Un Llamado a la Descentralización del Poder

La vicepresidenta destacó la importancia de dar voz a las provincias, enfatizando que «la República Argentina no es sólo la Capital Federal», sugiriendo así la necesidad de una representación más equitativa entre todas las regiones del país.

Una Potencial Candidatura en 2027

Antes de finalizar su visita, Villarruel fue consultada sobre sus planes para las elecciones de 2027. Aunque no se comprometió, dejó abierta la posibilidad: «No lo sé todavía. Es muy temprano para afirmarlo».

Condiciones de la Ruta Nacional 3

En una breve mención, Villarruel se refirió al estado de la Ruta Nacional 3, indicando que el sábado próximo, durante su recorrido por tierra, podrá ofrecer un panorama más claro sobre las condiciones de esta vía crucial.