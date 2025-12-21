Diálogo en Miami: Estados Unidos y Rusia prosiguen conversaciones de paz sobre Ucrania

Ucrania ha sido invitada a las primeras conversaciones cara a cara con Rusia en seis meses, aunque su presidente, Volodymyr Zelenskyy, se muestra escéptico respecto a su eficacia.

Reuniones en Miami: Emisarios de EE.UU. y Rusia Dialogan

Durante el fin de semana, enviados especiales de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Miami con la meta de poner fin al conflicto en Ucrania. El Secretario de Estado, Marco Rubio, no descarta unirse a las deliberaciones.

Estas conversaciones son parte de la estrategia de la administración Trump para alcanzar un cese al fuego duradero. Recientemente, también se llevaron a cabo reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín.

Avances en el Plan de Paz

Kiril Dmitriev, el enviado ruso, anunció que las negociaciones en torno al plan de paz propuesto por Estados Unidos están avanzando de manera constructiva. Esta iniciativa busca terminar con el conflicto y ha estado en desarrollo desde hace varias semanas, con encuentros programados que continúan hoy.

Por su parte, el poder mediático ruso informaba sobre las reuniones de Dmitriev con Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU. para el Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Dificultades en las Negociaciones

Sin embargo, Yuriy Ushakov, asistente del presidente ruso Vladimir Putin, indicó que los cambios propuestos por Ucrania y Europa en el plan de paz están complicando los avances. «Los ajustes que están tratando de implementar no mejoran las posibilidades de alcanzar una paz duradera», declaró a medios estatales.

Zelenskyy: Preocupaciones sobre la Intensidad del Conflicto

A pesar de que Zelenskyy describió las negociaciones como constructivas, también mostró su preocupación a través de una publicación en la red X, enfatizando que la verdadera necesidad de Rusia de finalizar el conflicto es crucial. «No puede ser solo un juego retórico o político», advirtió.

En su mensaje, señaló que los signos provenientes de Rusia son negativos, mencionando los ataques en la línea del frente y los crímenes de guerra en áreas fronterizas, además de los bombardeos continuos a la infraestructura ucraniana.

El Papel de Estados Unidos en el Conflicto

El presidente Zelenskyy subrayó que cualquier acuerdo dependerá de la presión que Estados Unidos ejerza sobre Rusia. «América debe dejar en claro que si no hay diplomacia, habrá presión total. Putin aún no siente la presión que debería», declaró.

Colaboración con Socios Ucranianos y Europeos

Previo a estas iniciativas, el negociador principal de Ucrania, Rustem Umerov, anunció reuniones separate con socios americanos y europeos en EE.UU. Acordaron seguir colaborando de manera cercana.

El mismo día, Putin se mostró confiado en que Rusia podría lograr sus objetivos mediante la fuerza si Ucrania no acepta los términos del diálogo propuesto.

Aunque Trump ha impulsado una intensa agenda diplomática para finalizar la guerra, enfrenta demandas contradictorias por parte de Moscú y Kyiv. Por su parte, el presidente Putin continúa aferrándose a sus principales exigencias con respecto a Ucrania, a pesar del lento avance y las significativas pérdidas sufridas por sus tropas.