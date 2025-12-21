Caputo arremete de nuevo contra las tasas municipales

El ministro de Economía desató una polémica al criticar las prácticas impositivas de varios municipios, justo cuando su gobierno esperaba un respiro legislativo con el Presupuesto 2026 en el Congreso.

En medio de la planificación del Gobierno para presentar el Presupuesto 2026 y una reforma laboral, el ministro de Economía ha encendido la controversia al confrontar a los intendentes por la gestión de impuestos locales. A través de un informe que detalla las tasas municipales de todo el país, pretende arrojar luz sobre lo que considera una gestión irresponsable.

Con una publicación en Twitter, la cuenta oficial del Ministerio de Economía mostró un mapa revelador que indica las tasas que cobran los municipios. El ministro argumentó: “Mientras estamos devolviendo más de 15 mil millones de dólares al sector privado en reducción de impuestos, algunos intendentes aumentan sus tasas sin justificación. Esto resulta en un impacto directo tanto en empresas como en consumidores, quienes terminan asumiendo el costo de una gestión irresponsable”.

Reacciones desde el Municipio

La diputada bonaerense Mayra Mendoza no tardó en responder, acusando al ministro de “hundir deliberadamente la economía” y que sus políticas llevan a un endeudamiento insostenible. “Este endeudamiento se traduce en recortes en sectores vitales como salud, educación y seguridad, que recaen en los municipios”, enfatizó la intendenta de Quilmes, en licencia. Mendoza criticó también la decisión del gobierno de enfocarse en un “mapa de tasas que lo único que hace es atacar a quienes, día a día, sostienen el tejido social en los territorios”.

Intercambio de Ataques

El ministro no se fijó límites y, al día siguiente, dirigió su furia al intendente de Lanús. “Los ‘progresistas’ solo se preocupan por ellos y sus allegados, a expensas de los más vulnerables”, afirmó, citando a un legislador porteño que tachó a su rival de “degenerado fiscal”. Julián Domínguez, el intendente aludido, replicó haciendo hincapié en el aumento de las raciones de comida en sus barrios como efecto de las políticas perjudiciales del Gobierno.

La Lucha por Recursos

El debate sobre las tasas se intensificó con la mención del intendente de Pilar, Federico Achával, quien sostuvo que la clave para reducir los tributos municipales pasa por la disminución del IVA por parte del Gobierno. “Los municipios enfrentan un incremento continuo de competencias en áreas como salud y educación, lo que exige una recaudación adecuada para brindar un servicio efectivo”, argumentó.

Municipios en la Mira

En la revisión del informe del “semáforo” de tasas, el municipio de Esteban Echeverría destaca con una calificación “amarilla” en la tasa impuesta a entidades financieras. Desde el municipio, mencionaron que, tras el anuncio del cierre de sucursales del Banco Nación, el intendente Fernando Gray se reunió con sus directivos, prometiendo reducir la tasa en un 50% y solicitando nuevas aperturas en la zona.

Expectativas Legislativas Fallidas

El ministro lanzó su informe en un intento de fortalecer su agenda política antes de un claro desafío en el Congreso. Sin embargo, sus planes tropezaron: el Presupuesto 2026 no logró avanzar en la Cámara de Diputados, quedando suspendidos importantes financiamientos para universidades y emergencias en discapacidad. En el Senado, el debate sobre la reforma laboral también fue postergado, dejando al Gobierno en una situación delicada.