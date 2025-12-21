Libertad en Movimiento: Choques y Aceleraciones

La senadora Patricia Bullrich no ocultó su descontento tras el retraso en el tratamiento del Presupuesto, que se suma a las tensiones en el oficialismo durante un momento crítico.

El pasado jueves, la flamante senadora Patricia Bullrich dejó entrever su malestar con un exabrupto en el Senado tras la aprobación precaria del Presupuesto en la Cámara de Diputados. “Qué manera de complicarme estos pelotu…”, soltó Bullrich al referirse a la postergación de la reforma laboral que le compete.

Desafíos en la Gestión Legislativa

La frustración de Bullrich refleja las dificultades del gobierno para asegurar apoyos legislativos efectivos. Mientras el oficialismo se apresuraba a conseguir avances, la presión se intensificó con la falta de respaldo en la Cámara baja.

Un Presupuesto Complicado

Este viernes, Bullrich decidió evitar confrontaciones y aprobó en la comisión el Presupuesto tal como fue diseñado por Diputados, aspirando a que se convierta en ley antes de las festividades de fin de año. Sin embargo, el ya mencionado Capítulo 11 quedó excluido, un tema que el Gobierno considera primordial para mantener el equilibrio fiscal.

Medidas Clave del Capítulo 11

El capítulo en cuestión incluía la eliminación del financiamiento de emergencia para universidades y la modificación del pago de la deuda nacional con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de su omisión en el Presupuesto, el Poder Ejecutivo busca alternativas para implementar estas propuestas.

Reacciones y Estrategias Políticas

Desde el entorno de Milei, surgieron rumores acerca de un posible veto a la ley por la exclusión del Capítulo 11, lo que se interpretó como una presión a los sectores moderados del Senado. Bullrich, preocupada por la situación, expresó: “¿En Diputados se mandan la cagada y yo tengo que arreglarla?” y decidió priorizar la aprobación del Presupuesto sin ese capítulo.

La Perspectiva de Bullrich

Frente al episodio en Diputados, Bullrich se sintió obligada a modificar su agenda, cediendo el tratamiento de la reforma laboral y la nueva ley de glaciares hasta febrero. Sus aliados sugieren que su estrategia tiende a evitar conflictos innecesarios con los gobernadores.

Intrigas y Tensiones Internas

Las divisiones en el oficialismo se intensifican, con menciones a responsables internos del fracaso en Diputados, como el ministro del Interior, Diego Santilli. Este ambiente de inseguridad ha llevado a la especulación sobre posibles reacciones y ajustes dentro del círculo más cercano a Bullrich.

Acordando con la Oposición

En un giro inesperado, Bullrich no pudo evitar que el kirchnerismo participara en la designación de representantes para la Auditoría General de la Nación, un hecho que ha causado indignación en el PRO y entre los seguidores de Mauricio Macri. Esta situación ha dejado entrever la posibilidad de un acercamiento entre el oficialismo y la oposición en temas más sensibles.

Movimientos en el Horizonte Político

El panorama sugiere que la necesidad de consenso se vuelve cada vez más urgente, especialmente en temas como la conformación de la Corte Suprema y los nombramientos en la Procuración General. Mientras tanto, el oficialismo continúa buscando estrategias para mitigar sus errores y avanzar en su agenda legislativa.

Pese a los tropiezos, el gobierno de Milei sigue avanzando, levantando la atención sobre cómo se desarrollarán las relaciones y negociaciones en el futuro cercano.