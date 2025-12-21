Kiyosaki advierte sobre hiperinflación global y sugiere invertir en estos dos activos

Hiperinflación: Robert Kiyosaki Desvela Estrategias de Inversión en Tiempos de Crisis

Robert Kiyosaki, el renombrado autor de "Padre Rico, Padre Pobre", advierte sobre la inminente hiperinflación que podría impactar seriamente la economía estadounidense y más allá. En este contexto, propone una serie de activos en los cuales invertir para mitigar los efectos de la devaluación monetaria.

Kiyosaki señala que la hiperinflación hará que la vida sea «muy costosa» para aquellos que no estén anticipadamente preparados. Esta advertencia llega tras el último recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, un movimiento que Kiyosaki interpreta como un regreso a la flexibilización cuantitativa y que, según él, debilitará al dólar.

Kiyosaki Sobre la Hipertensión Económica

Kiyosaki ha manifestado su preocupación tras el recorte de tasas de la Fed, que consideró una estrategia peligrosa. “La FED bajó las tasas de interés, un indicativo de que se está imprimiendo ‘dinero falso’”, advirtió. Este enfoque, según el autor, podría llevar a una hiperinflación que eleve el costo de vida para una gran parte de la población estadounidense. Para prepararse, Kiyosaki ha aumentado su inversión en plata, convencido de que los metales preciosos jugarán un papel crucial como refugio de valor en tiempos de crisis económica.

Proyecciones para la Plata

Kiyosaki también proyecta que el precio de la plata podría alcanzar los 200 dólares por onza para 2026, un incremento notable desde los 20 dólares actuales.

Estrategias de Inversión en un Entorno Volátil

Más allá de los metales preciosos, Kiyosaki enfatiza la relevancia de invertir en activos que generen ingresos pasivos. Propone iniciativas como: Bienes raíces, pozos petroleros e inversiones privadas, que permiten obtener ganancias sin liquidar activos en tiempos difíciles. “La clave para generar riqueza es poseer activos que producen flujo de caja”, afirmó, añadiendo que, a pesar de la recesión, él planea aumentar su riqueza.

Invirtiendo en Argentina: Una Oportunidad Accesible

Para los inversores argentinos, Kiyosaki sugiere acceder a estos activos sin necesidad de operar en mercados externos. Esto es posible a través de los CEDEARs, los cuales permiten invertir en acciones y ETF de Wall Street en pesos. Los CEDEARs poseen varias ventajas: – Permiten inversiones en pesos. – Ofrecen exposición a activos globales sin comisiones internacionales. – Mantienen exposición al tipo de cambio financiero.

Un Camino Sencillo para Invertir

El economista Eric Paniagua menciona que los CEDEARs facilitan seguir la filosofía de Kiyosaki, permitiendo invertir en activos como oro y plata de manera sencilla.

CEDEARs Recomendados por Kiyosaki

Sin dictar precios específicos, entre los papeles más destacados en la Bolsa argentina se encuentran: Oro: ETF que replica la evolución del metal precioso. Plata: ETF enfocado en el desempeño de la plata a nivel global. Bitcoin: ETF que mantiene exposición directa a la criptomoneda líder.

Este panorama permite a los ahorristas adoptar la estrategia de Kiyosaki de forma local y práctica, sin las complicaciones de operar en el extranjero. El gurú financiero subraya que los ciclos económicos pueden ofrecer tanto riesgos como oportunidades, y los CEDEARs representan una forma efectiva de gestionar ese enfoque en el mercado argentino.