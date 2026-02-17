Diane Abbott: Jesse Jackson, Conexión Clave de la Era de los Derechos Civiles

El destacado líder estadounidense dejó una marca imborrable en la batalla contra el racismo y la desigualdad, inspirando a generaciones en el Reino Unido.

Jesse Jackson, una figura emblemática en la lucha por los derechos civiles, fue recordado por su profunda conexión con la causa en el Reino Unido. Su legado continúa siendo relevante en un momento en que el racismo ha resurgido, a pesar de los avances en la lucha por la igualdad.

Tributos a un Líder de Derechos Civiles

Diane Abbott, una política destacada en el Reino Unido, expresó que Jackson representaba “una conexión directa con la gran era de los derechos civiles”. Su compromiso con la lucha contra el racismo institucional se manifestó a través de varias campañas que abarcaban áreas como la salud, la economía y la justicia penal.

Un Mensaje Actual

Bell Ribeiro-Addy, diputada por Clapham y Brixton Hill, subrayó que el mensaje de Jackson aún resuena en la actualidad, pues el racismo retorna en formas que se creían superadas. Según Ribeiro-Addy, su trabajo se alineaba con las tradiciones pan-africanas que promovían la solidaridad internacional como clave para la liberación de los pueblos de diáspora africana.

Su Impacto en el Reino Unido

En 2007, durante su visita a Manchester, fruto de su gira “Equanomics”, Jackson abordó el impacto histórico de la esclavitud en la riqueza de la ciudad. En el evento, llenó de esperanza a las comunidades negras, afirmando que eran “acreedores, no deudores”, destacando su contribución a la Revolución Industrial y a los conflictos mundiales.

Presencia Constante en Momentos Críticos

Jackson nunca falló en estar presente durante los momentos difíciles de las comunidades negras en el Reino Unido, ofreciendo apoyo tras la muerte de George Floyd y otras injusticias. Recuerda Abbott: “Era inteligente, cálido y carismático”, un verdadero faro de inspiración en su rol como pionera política como la primera mujer negra en el parlamento británico.

Un Llamado a la Acción

El legado de Jackson estuvo ligado no solo a la promoción de los derechos civiles en los EEUU, sino también a la importancia de la completa igualdad en el ámbito político del Reino Unido. Su presencia y poder para movilizar a las comunidades se tradujeron en una mayor representación política para los negros británicos, coincidiendo con la elección de los primeros MPs negros en 1987.

Inspiración y Conexión Global

La dedicación de Jesse Jackson a la inclusión y su lucha incansable por los derechos humanos han dejado una huella imborrable en la historia. A través de sus esfuerzos y su capacidad para unir comunidades, mostró que la lucha por la igualdad no conoce fronteras.