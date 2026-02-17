Conductor ebriedad atropella y mata a ciclista, huye y muere tras chocar con otro auto

Tragedia vial en Salta: Un ciclista muerto y un conductor fallecido tras impactar en la ruta 68

Una serie de accidentes devastadores tuvo lugar en la madrugada de domingo en la provincia de Salta, dejando a una persona fallecida y a otra gravemente herida. La historia está marcada por la imprudencia al volante y el trágico desenlace de su accionar.

El primer siniestro: un ciclista que pierde la vida

Alrededor de las 6 de la mañana, en el kilómetro 160 de la ruta 68, un joven de 24 años atropelló fatalmente a un ciclista de aproximadamente 30 años. Este último circulaba en la misma dirección cuando fue embestido, falleciendo en el acto. Según las autoridades, el conductor, aparentemente en estado de ebriedad, no se detuvo para auxiliar a su víctima.

Huida y un segundo accidente mortal

A pesar de causar un grave incidente, el conductor emprendió la fuga. Sin embargo, su escapatoria se tornó fatal cuando, a unos ocho kilómetros del primer accidente, chocó de frente con un Volkswagen Gol Trend en la conocida “curva de Sumalao”. A raíz del impacto, el joven al volante perdió la vida por las heridas sufridas.

Una víctima adicional en el segundo choque

En el vehículo de enfrente viajaba una mujer de alrededor de 40 años, quien se dirigía a Salta capital para trabajar. Ella resultó con una triple fractura en la pierna izquierda y permanece internada en condiciones estables. A diferencia del conductor fallecido, la mujer llevaba puesto el cinturón de seguridad durante el accidente.

Investigaciones y testimonios

Las primeras pericias realizadas por la policía de Salta inicialmente abordaron cada incidente por separado. No obstante, las evidencias y los testimonios llevaron a concluir que ambos accidentes fueron provocados por el mismo conductor. Testigos relataron que, al momento de ser asistido, el joven presentaba un evidente aliento a alcohol, y su forma de conducción había sido errática, manejando en zigzag.

Las autoridades continúan trabajando en la investigación para esclarecer la magnitud de este trágico suceso que ha sacudido a la comunidad salteña. Las circunstancias son un recordatorio del impacto devastador que puede tener la mezcla de imprudencia y alcohol al volante.