Carnaval 2026: CAME reporta récord de 3 millones de viajeros y $1 billón en gastos

El primer fin de semana largo de 2026 se convirtió en un hito para el turismo argentino, con cifras nunca antes vistas que resaltan la importancia del sector en la economía del país.

Durante el feriado de Carnaval, se registraron 3 millones de turistas que generaron un gasto total superior a $1 billón, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este movimiento, que abarcó desde el viernes hasta el lunes, superó ampliamente las cifras del año anterior.

Córdoba recibió un 32% más de visitantes, alcanzando más de 420 mil personas en este fin de semana XXL.

Crecimiento Imparable del Turismo

El informe destaca que la cantidad de turistas creció un 7,2% interanual, generando un impacto económico directo de $1.007.793 millones. Esta cifra está destinada principalmente al alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras, reafirmando al Carnaval como uno de los eventos más destacados del calendario turístico argentino.

Fuente: CAME

A pesar de un contexto económico complicado y condiciones climáticas fluctuantes, los turistas no se dejaron desanimar. El gasto diario promedio por viajero fue de aproximadamente $111.605, aunque este mostró una disminución del 7,7% en términos reales.

Más Tiempo para Disfrutar

El promedio de estadía se incrementó a tres días, en comparación con los 2,8 días del año anterior. Este aumento se atribuye a diversas promociones en el sector hotelero y de transporte, que incentivaron a los viajeros a optar por estancias más prolongadas.

El turismo en CABA también experimentó un significativo impacto económico durante el feriado XXL.

Los datos de 2026 marcan un histórico aumento, alcanzando un récord de turistas que supera la marca de 2023, donde habían viajado 2.925.000 personas. Este crecimiento es especialmente notable en un entorno económico desafiante y resalta la relevancia del turismo interno.

Fuente: CAME

Movilización y Transporte: Un Auge Inesperado

El transporte aéreo mostró un crecimiento notable, con más de 313.000 pasajeros trasladados por Aerolíneas Argentinas y JetSmart. La aerolínea de bandera, por su parte, movilizó a más de 220.000 personas en solo cuatro días, siendo el viernes el día de mayor actividad.

Con un incremento del 27% en los viajes desde Uruguay, el turismo regional también fue beneficiado durante el Carnaval.

El tráfico terrestre también fue intenso, especialmente hacia la Costa Atlántica, donde se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora en las principales rutas, lo que generó congestión hacia destinos como Mar del Plata. Para facilitar el flujo vehicular, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó restricciones temporales para camiones en las rutas más congestionadas.