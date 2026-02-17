Fallece Billy Steinberg, el talentoso autor de «Like a Virgin» y «True Colors»

Adiós a Billy Steinberg: El Maestro de Clásicos del Pop que Conquistó el Corazón de Generaciones

Con su inconfundible talento, Billy Steinberg dejó una huella imborrable en la música pop. A los 75 años, el compositor y letrista se despidió, pero sus inolvidables canciones seguirán resonando en nuestros corazones.

Billy Steinberg, célebre compositor y coautor de icónicos temas como Like A Virgin de Madonna y True Colors de Cyndi Lauper, falleció a los 75 años en Los Ángeles, a solo diez días de cumplir 76, según confirmó su abogado a Billboard.

Steinberg, responsable de baladas emocionales que marcaron una era, también coescribió Eternal Flame de The Bangles y otros éxitos que dominaron las listas de popularidad en la década de 1980. Su legado incluye canciones que alcanzaron el número 1 en el Hot 100 de Billboard, como So Emotional de Whitney Houston y Alone de Heart, muchas veces junto a su colaborador de confianza, Tom Kelly.

Un Creador de Éxitos que Conquistó el Corazón Popular Durante más de tres décadas, Billy Steinberg fue una fuerza dominante en la música pop. Sus baladas incluyen clásicos tales como I’ll Stand by You de The Pretenders, In Your Room de The Bangles, y I Touch Myself de The Divinyls.

Colaboraciones Memorables y un Reconocimiento Internacional Artistas de renombre como Tina Turner, Pat Benatar y Bette Midler grabaron canciones escritas por él. Cyndi Lauper lo recuerda con cariño: “Billy fue un brillante letrista y un maravilloso colaborador”, expresó en una entrevista.

Los Inicios y el Ascenso a la Fama Nacido en Fresno, California, y criado en Palm Springs, Billy se interesó por la música desde joven. Tras cursar estudios en Bard College, formó parte de la banda Billy Thermal, donde comenzó a componer. Su gran oportunidad llegó cuando Linda Ronstadt grabó su tema How Do I Make You para el álbum Mad Love en 1980.

Un Legado que Trasciende Generaciones Tras la partida de Tom Kelly, Steinberg continuó creando a menudo con Rick Nowels, produciendo éxitos como Falling Into You de Celine Dion, que ganó el Grammy al Álbum del Año.

Un Impacto que se Siente en la Nueva Generación La partida de Billy Steinberg dejó una profunda tristeza en la industria musical. La compositora Julia Michaels, conocida por sus éxitos contemporáneos, le rindió homenaje en sus redes sociales, destacando cómo Steinberg la apoyó en sus inicios. “Billy me dio refugio y me ayudó a crecer como compositora. Era un ser humano excepcional”, escribió.