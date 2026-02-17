China Responde Decididamente al Acuerdo Comercial entre Milei y Trump

En el marco del creciente impacto del acuerdo comercial entre Javier Milei y Donald Trump, China ha enviado un mensaje claro sobre la importancia de su relación con Argentina. Este pronunciamiento pone de relieve la compleja dinámica geopolítica entre Washington y Beijing y su repercusión en la región.

Un Mensaje Claro desde Beijing

El comunicado emitido por el gobierno chino tras la reunión entre el canciller argentino Pablo Quirno y su par Wang Yi durante la Conferencia de Seguridad en Múnich, subraya la necesidad de un trato equitativo y la no discriminación hacia las empresas chinas. Beijing ha dejado en claro que sus vínculos con Argentina son independientes de las rivalidades con terceros países.

La Resiliencia de los Vínculos Bilaterales

El contenido del encuentro ha dado de qué hablar, con China destacando la «resiliencia» de su relación con Argentina. En contraste, la información compartida desde el lado argentino se limitó a breves publicaciones en redes sociales. La relación se ve fortalecida por un acuerdo que Washington intenta frenar: la participación argentina en el proyecto “Franja Una Ruta”, que implica millonarias inversiones en infraestructura por parte de China.

Desafíos y Oportunidades Comerciales

El comercio bilateral arrojó un déficit notable para Argentina, alcanzando los USD 5.652,6 millones en 2025. Las exportaciones hacia China fueron de USD 12.770,9 millones, mientras que las importaciones ascendieron a USD 18.423,5 millones. A pesar de estas cifras, Milei ha manifestado su intención de mantener relaciones con Beijing, incluso ante la presión de Estados Unidos.

Obstáculos para la Inversión China

Sin embargo, Beijing enfrenta impedimentos para invertir en áreas sensibles como defensa y telecomunicaciones en Argentina. Proyectos como un telescopio en San Juan y la concesión de la Hidrovía están siendo ralentizados. Además, la disputa por el litio en el país añade otra capa de tensión en la relación.

La Importancia del Respeto Mutuo

Wang Yi enfatizó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años, ambos países han actuado como iguales. La relación ha demostrado ser resistente a las cambiantes condiciones globales y está repleta de oportunidades de colaboración en varios sectores.

Interés en Ampliar la Cooperación

China busca expandir la cooperación con Argentina en comercio, ciencia, tecnología y más. Wang invitó al país a participar en plataformas comerciales para incrementar su oferta de productos en el mercado chino, enfatizando la necesidad de un entorno empresarial transparente y justo para las empresas chinas.

Posiciones sobre Malvinas y Amistad Bilateral

Quirno destacó la larga historia de amistad entre Argentina y China, agradeciendo a Beijing el apoyo en la cuestión de Malvinas. La relación se diversifica con un enfoque en el comercio, la energía y las inversiones, aunque se evidencian tensiones con Reino Unido que complican el diálogo sobre Malvinas.

Un Enfoque Diplomático Diversificado

Durante su asistencia a la Conferencia de Seguridad en Múnich, Quirno adoptó una política exterior no ideologizada, buscando diversificar los lazos internacionales. En sus reuniones con diversos actores globales, reafirmó la posición de China como un socio clave para Argentina, destacando la relevancia de la cooperación en tecnología y recursos naturales.

En un mundo cada vez más multipolar, Argentina parece reconocer la importancia de diversificar sus relaciones comerciales y políticas, alejándose de un alineamiento automático con Estados Unidos y buscando un margen de maniobra más amplio.