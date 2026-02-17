Renovación 2026: Costos y quiénes deben hacerlo

Nueva Era para el DNI Argentino: Todo lo que Necesitas Saber para la Renovación en 2026

Si tu documento se encuentra en la lista de renovación este año, aquí encontrarás detalles sobre costos, trámites y las nuevas medidas de seguridad implementadas por el RENAPER.

¿Quiénes Deben Renovar su DNI Este Año?

El nuevo Documento Nacional de Identidad argentino ya está en circulación desde febrero, y es crucial saber quiénes están obligados a renovarlo. Según el RENAPER, esta actualización responde a un plan de modernización para mejorar la seguridad de los documentos y alinearlos con estándares internacionales.

La renovación es necesaria para aquellos que:

Tengan un DNI vencido.

Requieran actualizar datos personales.

Hayan sufrido robo, pérdida o deterioro de su documento.

Sean mayores de 14 años y tengan un DNI emitido en 2011.

Sean menores de entre 5 y 8 años.

Cumplan 14 años este año.

Extranjeros con residencia legal que deban actualizar la identificación.

Innovaciones Tecnológicas en el Nuevo DNI

La nueva versión del DNI sigue el formato de tarjeta, pero presenta una mayor resistencia gracias a su estructura de policarbonato multicapa. Este diseño dificulta la falsificación y añade características avanzadas, como:

Grabado láser y tecnología de impresión moderna.

Un chip contactless que almacena datos biométricos encriptados.

Elementos de seguridad visibles bajo luz ultravioleta y microtextos.

El nuevo documento también permite una validación segura de la identidad en aeropuertos internacionales, lo que facilita los viajes al exterior.

Pasos para Renovar el DNI

Para llevar a cabo el trámite de renovación, es necesario solicitar un turno previo. Esto se puede hacer a través de la app Mi Argentina, en un Registro Civil, o en un Centro de Documentación del RENAPER. Ten en cuenta que los menores de 14 años deben estar acompañados por un representante legal.

El seguimiento del estado del trámite se puede realizar en línea mediante el ID proporcionado. El DNI puede ser recibido en el domicilio indicado o retirado en la oficina seleccionada.

Costos de la Renovación

Los costos de renovación pueden variar y son los siguientes:

El primer DNI y actualizaciones para menores de 14 años: $7.500 .

. El DNI exprés: $18.500 .

. Trámite en 24 horas: $29.500 .

. DNI al instante: $40.500 .

. Para extranjeros, el primer DNI y actualizaciones: $14.000 , con el DNI exprés a $25.000 .

, con el DNI exprés a . Reposición por error u omisión: sin cargo.

Conociendo estos detalles, estarás listo para afrontar el proceso de renovación de tu DNI en 2026 con toda la información necesaria. ¡No dejes pasar el tiempo!