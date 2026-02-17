Intento de secuestro de una niña frente a un supermercado en Italia

Un violento episodio se desató en Bérgamo cuando un hombre intentó arrebatar a una niña de los brazos de su madre a la salida de un supermercado. La niña, que sufrió una fractura de fémur, fue rápidamente trasladada al hospital.

El alarmante suceso tuvo lugar en las afueras de un supermercado en Bérgamo, donde un hombre fue detenido tras intentar secuestrar a una niña de apenas unos años. El acto de agresión fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes fueron posteriormente difundidas por la Policía.

El violento ataque en plena vía pública

El video muestra el instante en que la niña, de la mano de su madre, se encuentra con el agresor. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se lanza hacia la menor, sujetando sus piernas con fuerza en un intento por llevársela. La madre, en un valiente acto de defensa, lucha con todas sus fuerzas contra el atacante.

Intervención de transeúntes y llegada de la policía

Varios transeúntes que presenciaron la escena no dudaron en intervenir, ayudando a contener al agresor hasta que llegaron los agentes de la Polizia di Stato.

La niña herida y su traslado al hospital

Debido al violento forcejeo, la niña sufrió una fractura de fémur y fue inmediatamente trasladada a un centro médico para recibir atención especializada y realizar estudios clínicos.

Consecuencias legales para el agresor

El individuo fue arrestado, enfrentando cargos por intento de secuestro agravado y agresión. Las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación, recolectando testimonios de testigos y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para asegurar que se haga justicia.