Días Clave: ¿Cuáles son los Preferidos de los Argentinos para Ir a la Oficina?

Los espacios de coworking están en auge, y los argentinos han definido sus días favoritos para trabajar de manera presencial. Descubre qué revela la última encuesta sobre las preferencias laborales en el país.

Según un estudio de La Maquinita Co, la reconocida empresa de coworking en Argentina, los martes y jueves son los días más elegidos por aquellos que optan por un esquema de trabajo híbrido. La tendencia es clara: los profesionales buscan maximizar su productividad y coordinación en la oficina.

Los Días Favoritos para Trabajar Presencialmente

La encuesta, realizada en 2025 entre más de 3.000 empleados, freelancers y empresas que utilizan los espacios de La Maquinita, mostró que un 68% de los encuestados prefiere el martes para asistir a la oficina, mientras que un 64% opta por el jueves. Por otro lado, los lunes y viernes son los menos favorecidos, elegidos por solo el 32% y el 28% de los consultados, respectivamente. Esto sugiere que muchos profesionales reservan estos días para tareas remotas o reuniones externas.

Una Nueva Dinámica Laboral

Este comportamiento refleja un cambio de paradigma en la dinámica laboral, donde los trabajadores prefieren concentrar su asistencia en los días intermedios de la semana para optimizar su rendimiento.

Juan Manuel Otero, CEO y fundador de La Maquinita, comentó que «durante 2025 notamos que las empresas están apostando por la presencialidad». Y agregó: «Los empleadores reconocen que el espacio de trabajo es un activo que impacta en la productividad, en la cultura y en el crecimiento de los equipos».

Crecimiento Global del Coworking

La situación en Argentina revela una brecha entre las preferencias de los trabajadores y la realidad del mercado laboral. Aunque muchos eligen modelos híbridos, una parte significativa realiza sus tareas en modo presencial.

El fenómeno del coworking ha cobrado fuerza a nivel global como respuesta a los cambios en la forma de trabajar tras la pandemia. En 2025, se contabilizaron aproximadamente 42.000 espacios de coworking en todo el mundo, con una creciente aceptación tanto por parte de empresas como de profesionales independientes de diversas industrias.

Estos espacios no solo brindan escritorios compartidos, sino que también ofrecen oficinas privadas y salas de reuniones, facilitando la colaboración y la productividad entre sus usuarios. La tasa de ocupación promedio global alcanzó un 68%, destacándose lugares como Nueva York con niveles de ocupación aún más altos.

La Maquinita Co cuenta con varias sedes en Argentina, incluyendo Palermo Soho, Vicente López, Nueva Córdoba, Nuevo Quilmes, Microcentro, Rosario y próximamente en Núñez.