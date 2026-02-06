Davis Cup: ¡Todo Listo para la Competencia!

Desde este viernes, la Selección Argentina de tenis enfrentará a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, un encuentro que se llevará a cabo en el Gimnasio Gijang de Busan.

El capitán Javier Frana ha anunciado los nombres que representarán al país en este importante torneo. Thiago Tirante y Marco Trungelliti asumirán el desafío en los puntos de individuales, mientras que la dupla de dobles estará conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez.

Un Equipo en Crecimiento

Frana expresó su satisfacción por el progreso del equipo durante los entrenamientos en Asia. “El crecimiento que han tenido desde los primeros días fue muy satisfactorio”, subrayó. Lamentablemente, la salida de Andrés Molteni debido a problemas físicos llevó a una rápida reestructuración en la formación del dobles.

Analizando al Rival

Respecto a Corea del Sur, el capitán argentino ha preparado su estrategia enfocándose en la mejor versión de los jugadores locales. Mencionó a Hyeon Chung y Soon Woo Kwon, quienes han enfrentado lesiones y desafíos extradeportivos recientemente, pero advirtió que “esperamos encontrarnos con lo mejor de ellos”.

El Representante Surcoreano y Expectativas

Por su parte, el capitán surcoreano Jong-sam Chung manifestó la motivación de su equipo, profundamente afectado por sus recientes éxitos en el circuito Challenger. Kwon, el número uno del equipo, destacará tras su victoria en Vietnam, mientras que Jisung Nam y Uisung Park también han brillado en dobles. “Tenemos gran confianza”, afirmó Chung, anticipando una serie muy competitiva.

Detalles del Encuentro

El sorteo que determinará el orden de los partidos se llevará a cabo este jueves a las 23:00 (hora argentina), lo que equivale a viernes en Corea del Sur. La serie comenzará a las 23:00 del viernes 6 de febrero y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, con cobertura en vivo por TyC Sports y DSports.