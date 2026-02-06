Cuba abierta al diálogo con EE.UU.: Díaz-Canel sorprende en medio de la presión de Trump

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha manifestado la disposición de su gobierno a entablar conversaciones con Estados Unidos, siempre y cuando se realicen en un marco de respeto mutuo y sin imposiciones externas.

Diálogo en un Contexto de Tensión

Durante una reciente conferencia de prensa, Díaz-Canel enfatizó que Cuba está lista para discutir cualquier tema relevante, pero con condiciones claras: «Es fundamental que se dialogue sin presiones y con un enfoque en la igualdad y el respeto por nuestra soberanía», afirmó el mandatario.

Crisis Energética y Presiones Externas

Las declaraciones del presidente ocurren en un contexto donde Cuba enfrenta grandes dificultades debido a las políticas del gobierno estadounidense bajo Donald Trump. Este ha implementado medidas que restringen el acceso de la isla a combustible vital para su energía eléctrica.

La administración de Trump ha bloqueado la llegada de petróleo desde Venezuela, un socio clave de La Habana, y ha intensificado la presión sobre las importaciones de crudo desde México, exacerbando la crisis energética en Cuba.

Medidas Recientes de EE.UU.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba. En este contexto, la Casa Blanca ha catalogado a la nación isleña como una «amenaza inusual y extraordinaria».

Desafíos Internos y Búsqueda de Soluciones

Díaz-Canel no adelantó si hay negociaciones en curso con EE.UU., aunque reconoció que Cuba está viviendo un «momento complejo» en lo que respecta a su abastecimiento energético. Aseguró que no reciben petróleo de Venezuela desde diciembre, lo que agrava la situación.

Conservación de Directivas Históricas

El presidente informó que el gobierno está trabajando en la actualización de políticas establecidas durante el «periodo especial», un tiempo crítico para la isla tras la caída de la Unión Soviética.

Un Diálogo Multidimensional

En su alocución, Díaz-Canel subrayó que la disposición al diálogo refleja una tradición histórica de Cuba, que fomentaría una relación civilizada entre ambas naciones. Aseguró que temas como migración, narcotráfico, medio ambiente y cooperación científica podrían ser parte de una conversación constructiva.

Un Llamado a la Colaboración

El mandatario enfatizó que los cubanos no albergan animosidad hacia el pueblo estadounidense y están abiertos a intercambios en varios niveles: «Existen muchas áreas en las que podríamos trabajar juntos sin prejuicios», concluyó.

Cuba y su Identidad Pacifista

Díaz-Canel también rechazó categóricamente la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo, aclarando que la isla no representa una amenaza para EE.UU. Al respecto, afirmó: «Cuba es un país de paz, sin bases militares extranjeras, salvo la de Guantánamo», que se encuentra allí sin el consentimiento del pueblo cubano.