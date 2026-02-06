Registro Digital: Cupos Controlados sin Excesos

La situación de los cuatriciclos y camionetas en la zona de La Frontera de Pinamar se encuentra bajo revisión tras un hecho trágico que resaltó la necesidad de control. La mediación busca un enfoque que priorice la seguridad de turistas y residentes.

Convocatoria Judicial para Encontrar Soluciones

El juez Adrián Féliz Ferrán ha convocado a una audiencia de mediación entre la Municipalidad de Pinamar y Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta medida responde a las restricciones implementadas sobre los cuatriciclos, UTV y camionetas en la popular zona de La Frontera.

El Contexto de la Prohibición

La prohibición surge tras el trágico accidente de un niño de 8 años en enero, que involucró un UTV y una camioneta. La situación ha puesto de manifiesto la falta de control en la actividad vehicular en los médanos, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Propuestas para Retomar la Actividad de Forma Segura

Durante la audiencia, Martínez Carignano planea presentar un esquema integral que permita retomar las actividades de manera controlada. «Nunca fue nuestra intención prohibir sin razón», afirmó, añadiendo que el objetivo es garantizar la seguridad de familias y turistas.

Registros y Control de Acceso

Entre las propuestas clave se encuentra la implementación de un registro digital obligatorio para los conductores, que incluya información sobre el vehículo y seguros. Esto permitirá un control más efectivo y reducirá los riesgos en la zona.

Horarios y Zonas Controladas

Se sugiere establecer un sistema de turnos y horarios para la circulación de vehículos, evitando así la saturación de los médanos y los accidentes. Además, se plantea una zonificación para separar los distintos tipos de vehículos, cada uno con su señalización específica.

Medidas de Seguridad Estrictas

La propuesta incluye la presencia permanente de personal de fiscalización, ambulancias y equipos de rescate. También se contempla la prohibición de actividades peligrosas, como carreras y maniobras imprudentes, con sanciones severas para los infractores.

La Reacción del Intendente

El intendente Juan Ibarguren ha criticado la medida, argumentando que la situación es parte de la cultura local y que muchos ciudadanos y turistas disfrutan de manera responsable de estas actividades. reafirmó su intención de apelar el fallo judicial y propuso una gestión más equilibrada que fomente la actividad segura.

El Enfoque del Juez

El juez Ferrán respaldó la decisión de limitar estas actividades, enfatizando que los municipios tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Se dejaron en claro los riesgos involucrados en la falta de regulación, como el accidente que involucró al niño en enero.