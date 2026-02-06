Gustavo Weiss advierte: “La inversión en obra pública nacional será solo del 0,4% del PIB”

La Cámara Argentina de la Construcción enfrenta desafíos críticos en 2026, con un panorama desalentador que revela un descenso del 25% en la actividad en comparación con su máximo histórico.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, compartió en Canal E sus preocupaciones sobre el estancamiento del sector, que no muestra signos claros de recuperación. La falta de inversión en obras públicas y el aumento de los costos en dólares están afectando gravemente la actividad constructiva.

Prolongado Estancamiento en el Sector

Weiss destacó que la construcción comenzó el año sin una tendencia de mejora. “Desde mediados de 2023 hasta ahora, hemos experimentado una caída cercana al 25%”, explicó. Añadió que la actividad se mantiene en este nivel, sin cambios significativos a la vista.

El dirigente subraya que, para el resto del año, las expectativas son moderadas. “Preveemos que la actividad continuará similar, sin grandes cambios”, afirmó. Este estancamiento, según Weiss, se debe a la escasa inversión pública y al notable incremento en los costos de construcción.

Inversión Pública en Niveles Históricamente Bajos

El dirigente fue claro sobre el papel del Estado: “La inversión en obra pública a nivel nacional será extremadamente baja, alrededor del 0,4% del PIB”. Weiss apuntó que este porcentaje es similar al de 2025, un año en el que la ejecución fue aún menor de lo proyectado.

Aunque algunas provincias están llevando a cabo proyectos propios, esta actividad no es suficiente para contrarrestar el parón a nivel nacional. Según Weiss, “la infraestructura nacional seguirá muy por debajo del promedio de años anteriores”.

Propuestas para Mejorar la Infraestructura Vial

En este contexto, el presidente respaldó la idea de privatizar rutas nacionales. “Consideramos que es positivo”, comentó, advirtiendo sobre el mal estado en que se encuentra la red vial: “El 70% está en condiciones deficientes”. Weiss mencionó que se podría conceder entre “9.000 y 10.000 kilómetros”, pero alertó que otros 30.000 kilómetros no son aptos para la operación privada debido a la falta de tráfico.

Desafíos por Costos Elevados y Créditos Limitados

El impacto de los insumos importados también fue parte de la conversación. “Algunos productos están llegando a precios competitivos, aunque no representan un volumen significativo”, indicó Weiss. Agregó que el costo de un inmueble se divide equitativamente entre mano de obra y materiales, destacando que muchos materiales son de origen argentino.

Respecto a los créditos hipotecarios, Weiss se mostró cauteloso. “El monto otorgado es muy bajo en relación al mercado total y no altera la situación del sector”, aseguró. Sostuvo que, para que sean efectivos, “los bancos necesitan financiamiento a largo plazo”, un proceso que llevará tiempo.

Finalmente, remarcó que el aumento en el costo de construcción en dólares es un obstáculo crucial. “Este encarecimiento aleja a muchas personas del mercado”, señaló, enfatizando que el contexto actual demanda soluciones urgentes para revitalizar el sector y devolver la confianza a los actores involucrados.