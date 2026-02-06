Kicillof se perfila como nuevo líder del PJ bonaerense: claves del acuerdo

El Peronismo Bonaerense Se Prepara para el Cambio: Axel Kicillof a la Cabeza

A tan solo tres días del cierre de listas, el peronismo de Buenos Aires se encuentra en una encrucijada crucial con la designación de Axel Kicillof como nuevo líder del Partido Justicialista provincial. Este movimiento busca asegurar la gobernabilidad en La Plata y consolidar la unidad del partido.

Fuentes cercanas al gobierno provincial han confirmado que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la alineación entre el partido y la gestión actual. Kicillof acepta el cargo bajo la condición de recibir un «respaldo total» de todos los sectores y intendentes, evitando así tensiones internas que pudieran erosionar su liderazgo.

Expectativa y Desconfianza: La Confirmación que se Hace Esperar

A pesar de la aparente decisión, la oficialización aún se dilata debido a la desconfianza latente entre las facciones del partido. Aunque fue Máximo Kirchner quien impulsó la nominación de Kicillof, en La Plata hay una postura más cautelosa. Anteriormente, muchos acuerdos terminaron rompiéndose en el último momento, lo que mantiene en vilo la confirmación definitiva hasta el domingo, fecha límite para la presentación de listas.

La Estrategia del Gobernador: Unión y Colaboración

Con un rumbo claro, varios sectores del PJ confirman que todo indica que Kicillof asumirá el liderazgo. Esto se enmarca dentro de una estrategia mayor donde el peronismo deberá accionar como un bloque cohesionado, tal como se observa en otras provincias donde gobierna el peronismo. Kicillof busca que el PJ bonaerense actúe en total sintonía con su administración, evitando peleas internas que solo debiliten su posición.

El respaldo total que exige Kicillof para asumir el liderazgo

La Candidatura de Verónica Magario: Una Estrategia de Respaldo

Kicillof ha dejado claro que solo aceptará la presidencia del PJ si percibe un apoyo real de todos los intendentes. Su equipo continúa considerando la candidatura de Verónica Magario como una carta de respaldo, para asegurarse de no ser víctima de tratos desleales. El gobernador quiere evitar que su liderazgo se convierta en una «cáscara vacía».

Control del Partido: La Clave para las Elecciones Futuras

A medida que Kicillof consolida su liderazgo, la atención se desplaza hacia los otros puestos clave dentro del Consejo y el Congreso del partido. Existe una clara resistencia por parte del kirchnerismo a este control, lo que ha llevado a intensas negociaciones para asegurar que el partido funcione como una herramienta efectiva en apoyo a la gestión provincial.

La presión sobre quién ocupará ciertos cargos es palpable, especialmente luego de que Kicillof inicialmente planteara a Magario como su candidata. No obstante, se han cruzado tensiones internas que obligaron a buscar una oferta de unidad más amplia. La elección del presidente y la distribución de cargos son vitales para las alianzas futuras y la gestión de recursos del partido.

El Futuro del Peronismo en Buenos Aires

Kicillof ha manifestado su deseo de emular el modelo exitoso de provincias como Tucumán, donde partido y gobernante caminan juntos. A medida que se aproxima el momento decisivo, el objetivo es crear un PJ que respalde firmemente al gobernador en lugar de convertirse en un campo de enfrentamientos constantes.