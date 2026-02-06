El cierre del dólar este 5 de febrero: ¿A cuánto se cotiza?

El Dólar Blue Sufre una Caída Significativa: Lo Último de los Mercados Financieros Argentinos

En un giro inesperado, el dólar blue se ajusta a la baja, mientras que otras cotizaciones del dólar presentan variaciones significativas en el mercado argentino. ¿Qué está sucediendo con los tipos de cambio? Aquí te contamos todos los detalles.

Últimos Números del Dólar en Argentina

El dólar blue, que se comercializa de manera informal, descendió $20 y se establece en $1.435,00 en el microcentro de Buenos Aires. Por su parte, el dólar oficial (también conocido como minorista) registró un incremento de $1,54 respecto al cierre de ayer, alcanzando un valor de $1.467,21.

Incrementos en los Dólares Financieros

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) subió $5,27, situándose en $1.463,52, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) vio un aumento de $7,43, alcanzando $1.502,10.

La Tendencia del Dólar Tarjeta y Mayorista

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, experimentó un descenso de $6,50, fijándose en $1.898,00. El dólar mayorista, en cambio, mantuvo su valor sin cambios, cerrando a $1.446,00.

El Análisis del Mercado

Marcelo Trovato, experto en pronósticos bursátiles, comenta sobre el reciente comportamiento del mercado: “Regresa la brecha entre los diferentes tipos de cambio. Con la tasa overnight establecida alrededor del 26%, el MEP se posiciona por encima del mayorista, como es habitual, marcando una diferencia del 1,27%.”

El Dólar Cripto al Alza

Finalmente, el dólar cripto incrementó un 0,08%, cotizando a $1.495,89, según los datos proporcionados por el exchange Bitso.