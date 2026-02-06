Agenda TV del Viernes: Copa Davis, Ligas Europeas, Apertura y Pumas 7s

Todos los eventos deportivos del viernes 6 de febrero de 2026: ¡no te los pierdas!
El próximo viernes se presenta repleto de acción deportiva, con encuentros destacados en tenis, fútbol, rugby, básquetbol y más. A continuación, te ofrecemos un recorrido por la programación para que no te pierdas ninguna de las competencias.
TENIS
Copa Davis
La jornada comienza con emocionantes enfrentamientos en la Copa Davis:
- 12:00 – Croacia vs. Dinamarca, por DSports (1614)
- 12:00 – Alemania vs. Perú, por DSports (1616)
- 12:00 – Noruega vs. Gran Bretaña, por DSports 2 (1612)
- 18:00 – Chile vs. Serbia, por DSports (1614)
- 21:00 – Canadá vs. Brasil, por DSports 2 (1612)
- 23:00 – Corea del Sur vs. Argentina: Singles de Thiago Tirante vs. Hyeon Chung y Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon, por DSports (1610) y TyC Sports
- Sábado 1: Japón vs. Austria, por DSports (1614)
Challenger de Rosario
Los cuartos de final prometen gran espectáculo:
- 15:30 – Camilo Ugo Carabelli vs. Facundo Díaz Acosta
- 15:30 – Juan Manuel Cerúndolo vs. Andrea Pellegrino
- 15:30 – Román Burruchaga vs. Pedro Boscardin Dias, por Fox Sports 2
FÚTBOL
Torneo Apertura
Un duelo crucial se llevará a cabo este viernes:
- 21:00 – Central Córdoba vs. Unión, por TNT Sports
Bundesliga
Un enfrentamiento interesante de las ligas europeas:
- 16:30 – Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, por ESPN 3
Serie A
Dos equipos se preparan para dejar todo en el campo:
- 16:45 – Hellas Verona vs. Pisa, por ESPN 4
Liga de España
Emoción en el terreno ibérico:
- 17:00 – Celta vs. Osasuna, por DSports (1610)
Ligue 1
Acción francesa en la cancha:
- 16:30 – Metz vs. Lille, por Disney+
Premier League
Duelo en la liga inglesa:
- 16:50 – Leeds vs. Nottingham Forest, por ESPN 2
Championship
- 16:50 – Charlton vs. Queens Park Rangers, por Disney+
RUGBY
Seven de Perth
Los Pumas se enfrentarán a varios rivales:
- 1:20 (sábado) – Argentina vs. Fiji, por Disney+ y Fox Sports
- 4:14 (sábado) – Argentina vs. Sudáfrica, por Disney+ y Fox Sports
- 7:30 (sábado) – Argentina vs. España, por Disney+ y Fox Sports
Seis Naciones
Encuentro clave en el torneo prestigioso:
- 16:10 – Italia vs. Escocia, por Disney+
BÁSQUETBOL
Champions League Americas
Acción intensa en la cancha de baloncesto:
- 19:10 – Minas vs. Boca, por DSports+ (1613)
BOXEO
ESPN Knockout
La noche se cierra con un enfrentamiento por el título:
- 23:00 – Cristian Medina vs. Adrián Curiel, por el título mundial gallo de la OMB, por ESPN 2
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pro League masculino
Duelo entre potencias europeas:
- 11:00 – Inglaterra vs. Países Bajos, por Disney+
- 13:30 – Alemania vs. Bélgica, por Disney+