viernes, febrero 6, 2026
Agenda TV del Viernes: Copa Davis, Ligas Europeas, Apertura y Pumas 7s

Todos los eventos deportivos del viernes 6 de febrero de 2026: ¡no te los pierdas!

El próximo viernes se presenta repleto de acción deportiva, con encuentros destacados en tenis, fútbol, rugby, básquetbol y más. A continuación, te ofrecemos un recorrido por la programación para que no te pierdas ninguna de las competencias.

TENIS

Copa Davis

La jornada comienza con emocionantes enfrentamientos en la Copa Davis:

  • 12:00 – Croacia vs. Dinamarca, por DSports (1614)
  • 12:00 – Alemania vs. Perú, por DSports (1616)
  • 12:00 – Noruega vs. Gran Bretaña, por DSports 2 (1612)
  • 18:00 – Chile vs. Serbia, por DSports (1614)
  • 21:00 – Canadá vs. Brasil, por DSports 2 (1612)
  • 23:00 – Corea del Sur vs. Argentina: Singles de Thiago Tirante vs. Hyeon Chung y Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon, por DSports (1610) y TyC Sports
  • Sábado 1: Japón vs. Austria, por DSports (1614)

Challenger de Rosario

Los cuartos de final prometen gran espectáculo:

  • 15:30 – Camilo Ugo Carabelli vs. Facundo Díaz Acosta
  • 15:30 – Juan Manuel Cerúndolo vs. Andrea Pellegrino
  • 15:30 – Román Burruchaga vs. Pedro Boscardin Dias, por Fox Sports 2

FÚTBOL

Torneo Apertura

Un duelo crucial se llevará a cabo este viernes:

  • 21:00 – Central Córdoba vs. Unión, por TNT Sports

Cristian Tarragona, delantero de Unión, de Santa Fe

Bundesliga

Un enfrentamiento interesante de las ligas europeas:

  • 16:30 – Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, por ESPN 3

Serie A

Dos equipos se preparan para dejar todo en el campo:

  • 16:45 – Hellas Verona vs. Pisa, por ESPN 4

Liga de España

Emoción en el terreno ibérico:

  • 17:00 – Celta vs. Osasuna, por DSports (1610)

Ligue 1

Acción francesa en la cancha:

  • 16:30 – Metz vs. Lille, por Disney+

Olivier Giroud, delantero de Lille, en acción

Premier League

Duelo en la liga inglesa:

  • 16:50 – Leeds vs. Nottingham Forest, por ESPN 2

Championship

  • 16:50 – Charlton vs. Queens Park Rangers, por Disney+

RUGBY

Seven de Perth

Los Pumas se enfrentarán a varios rivales:

  • 1:20 (sábado) – Argentina vs. Fiji, por Disney+ y Fox Sports
  • 4:14 (sábado) – Argentina vs. Sudáfrica, por Disney+ y Fox Sports
  • 7:30 (sábado) – Argentina vs. España, por Disney+ y Fox Sports

Los Pumas 7s tendrán acción en Perth

Seis Naciones

Encuentro clave en el torneo prestigioso:

  • 16:10 – Italia vs. Escocia, por Disney+

BÁSQUETBOL

Champions League Americas

Acción intensa en la cancha de baloncesto:

  • 19:10 – Minas vs. Boca, por DSports+ (1613)

BOXEO

ESPN Knockout

La noche se cierra con un enfrentamiento por el título:

  • 23:00 – Cristian Medina vs. Adrián Curiel, por el título mundial gallo de la OMB, por ESPN 2

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League masculino

Duelo entre potencias europeas:

  • 11:00 – Inglaterra vs. Países Bajos, por Disney+
  • 13:30 – Alemania vs. Bélgica, por Disney+
