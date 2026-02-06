EE. UU.: Dos muertos en ataque a supuesta lancha de narcotraficantes en el Pacífico

Un reciente ataque de las fuerzas estadounidenses dejó dos presuntos narcotraficantes muertos en el océano Pacífico, reforzando la estrategia de Washington contra el narcotráfico en la región.

Detalles del Ataque

El jueves, el Comando Sur de EE. UU. confirmó la eliminación de dos individuos en un operativo contra el narcotráfico. Según la información proporcionada, la embarcación estaba surcando rutas conocidas de tráfico de drogas y participaba en actividades ilegales.

Sin Pérdidas para las Fuerzas de EE. UU.

Las autoridades aseguran que no hubo bajas ni heridas entre las fuerzas estadounidenses durante la operación, que se cultiva en un contexto de creciente enfrentamiento contra el narcotráfico proveniente de Venezuela.

Una Campaña en Expansión

Bajo la administración de Donald Trump, desde principios de septiembre, las acciones militares han focalizado en embarcaciones sospechosas en el Caribe y ahora se han extendido al Pacífico. Aunque el objetivo es claro, las pruebas definitivas sobre la implicación de estos barcos en el tráfico de drogas aún no han sido presentadas, lo que ha encendido debates sobre la legalidad de dichos operativos.

Cuestionamientos por la Legalidad

Las operaciones estadounidenses han enfrentado críticas por la falta de evidencias concretas que respalden las acusaciones de narcotráfico. Este cuestionamiento se intensifica especialmente tras ataques anteriores que también resultaron en muertes, como el ocurrido en enero donde dos individuos fueron abatidos.

Reacción de las Familias

Recientemente, familiares de dos hombres trinitarios fallecidos en un ataque el año pasado ingresaron una demanda por homicidio culposo contra el gobierno estadounidense. Se trata del primer caso legal relacionado con los ataques de las fuerzas militares de EE. UU. en esta región, marcando un momento significativo en el debate legal sobre estas operaciones.