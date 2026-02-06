Policía héroe y la asombrosa reacción de la abuela del niño atrapado en un auto en Pilar: ‘Hago lo que quiero’

Un pequeño fue liberado de un vehículo en el estacionamiento del Paseo Champagnat durante una jornada de intenso calor. Un policía se convirtió en el inesperado héroe de esta conmovedora historia.

El martes pasado, un día atípicamente caluroso, un niño quedó encerrado en un automóvil. La situación, que podría haber tenido un desenlace trágico, se transformó gracias a la rápida intervención de un oficial de la policía que no dudó en actuar.

Un rescate lleno de valentía

El agente, al percatarse de la angustiante situación, rompió el vidrio del vehículo para liberar al pequeño, quien se encontraba dentro de manera indefensa. “Pensé todo el tiempo en mi hijo”, compartió el oficial con emoción, reflejando la preocupación que muchos sintieron al ser testigos de este dramático momento.

Reacciones de los involucrados

Los testigos del incidente, tras ver el peligro que corría el niño, instaron a la pareja responsable por el menor a actuar. Sin embargo, la reacción de los adultos no fue la esperada; en lugar de agradecer la intervención, decidieron confrontar a quienes intentaban ayudar.

Conciencia sobre la seguridad infantil

Este suceso resalta la importancia de la vigilancia y el cuidado con los pequeños, especialmente en condiciones climáticas extremas. Las temperaturas elevadas pueden ser peligrosas, y dejar a un niño encerrado en un auto es un acto que pone en riesgo su vida.

La respuesta de las autoridades

El hecho ha generado un llamado a la conciencia social sobre el trato adecuado hacia los menores. La policía local reiteró la importancia de evitar situaciones similares y ha comenzado a realizar campañas de concientización en los espacios públicos.