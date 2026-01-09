Diciembre en CABA: Conoce el IPC Y su Variación

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerró 2025 con un acumulado del 31,8%, una cifra que, aunque significativa, representa una mejora frente al alto 136,7% del año anterior. Las últimas cifras del IPC reflejan un incremento de precios notable en diciembre, especialmente en transportes y alimentos.

Según el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), la inflación mensual alcanzó un 2,7% en diciembre, aumentando en 0,3 puntos con respecto a noviembre, que había cerrado en 2,4%. Este comportamiento se alinea con la tendencia marcada en el último trimestre del año, donde los precios continúan en ascenso.

Impacto de los Aumentos en Combustibles y Transportes

El aumento en el precio de la nafta y el ajuste en las tarifas del transporte público fueron factores determinantes en el aumento del índice. En diciembre, el rubro de Transporte registró un crecimiento mensual del 5,5%, acumulando una variación interanual del 34,8%. Este sector aportó notablemente al incremento general, contribuyendo con 0,59 puntos porcentuales al indicador total.

Causas Detrás de la Inflación en Diciembre

Los ajustes estacionales y regulatorios habituales en esta época del año también jugaron un papel importante. Las subas en combustibles, tarifas de transporte y el aumento en el precio de productos esenciales como la carne y los servicios públicos fueron determinantes. Esto se refleja en las proyecciones que estiman una inflación nacional cercana al 2,5% para el mismo período.

Aumento en el Sector de Alimentos

El índice de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas acumula la mayor ponderación en el IPC, registrando un incremento de 2,4% en diciembre y un 28,8% interanual. Los precios de la carne fueron los más destacados, aumentando un 7,4%, seguido de las frutas con un incremento del 3,7% y un 2% en el grupo de pan y cereales. Sin embargo, la caída del 5,9% en el precio de verduras ayudó a moderar la inflación general.

Otras Categorías en Ascenso

El servicio de Vivienda, agua, electricidad y gas también se vio afectado, avanzando un 2,1% en diciembre, con un incremento interanual del 34,1%, aportando 0,42 puntos porcentuales al índice total. Los aumentos de alquileres y expensas explican en gran parte este crecimiento.

Además, otras categorías como Restaurantes y Hoteles aumentaron un 4,3% y Seguros y Servicios Financieros experimentaron un notable 4,5%, con un gran incremento del 58,4% a lo largo del año.