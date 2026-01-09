Ripple renuncia a su IPO y se enfoca en el capital privado

Ripple ha optado por no seguir la ruta de una oferta pública inicial, consolidando su posición con un impacto significativo en el ecosistema digital tras levantar 500 millones de dólares en 2025.

Ripple ha tomado la decisión estratégica de no llevar a cabo una oferta pública inicial (IPO), enfocándose en maximizar su potencial de capital sin los límites impuestos por Wall Street. Esta elección ha sido respaldada por la exitosa recaudación de 500 millones de dólares en 2025, lo que refuerza su estatus como uno de los líderes en la arena cripto.

La empresa alcanzó una valuación cercana a 40.000 millones de dólares tras cerrar su última ronda de inversión en noviembre, un indicador de la confianza que grandes fondos como Fortress Investment Group y Citadel Securities tienen en su futuro.

La Estrategia de Ripple: Mantener la Independencia

El enfoque adoptado por Ripple le permite avanzar en adquisiciones estratégicas y consolidar su rol como proveedor de infraestructura financiera basada en blockchain. En 2025, la empresa utilizó su capital para expandir sus servicios de pagos internacionales y desarrollar stablecoins.

Con el lanzamiento de RLUSD, su propia stablecoin, Ripple busca construir un ecosistema de soluciones dirigido a bancos y empresas, diferenciándose de la especulación que caracteriza a otros activos en el sector.

XRP: Un Activo en Ascenso

A pesar de los desafíos regulatorios en EE.UU., Ripple ha elevado su perfil en el mercado. Mientras Bitcoin se ajusta frente a la inflación, XRP comienza a captar la atención de grandes inversores, siendo visto como un pilar para una nueva infraestructura financiera global.

Diferenciales Clave de XRP

A diferencia de muchas criptomonedas que se consideran meras reservas de valor, XRP está diseñada para operar como un puente de liquidez, facilitando transferencias internacionales casi instantáneas y a bajo costo para los bancos.

Los analistas sostienen que XRP está en su mejor momento técnico, siendo impulsada por tres factores fundamentales: