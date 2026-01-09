Feinmann furioso: ‘Cristina Kirchner debe ir a prisión’

El pedido de Cristina Fernández de Kirchner para deshacerse de su tobillera electrónica vuelve a ser tema de debate. La Corte Suprema de Justicia ha decidido que la ex presidenta debe continuar utilizándola, lo que ha generado reacciones contundentes en la arena política y social.

La Resolución Judicial y Su Impacto

La Corte Suprema ratificó la necesidad del dispositivo de control, desestimando los argumentos de la defensa que consideraba la tobillera como innecesaria y estigmatizante. El máximo tribunal sostuvo que esta medida sigue siendo pertinente dentro del contexto de las causas judiciales que enfrenta Kirchner.

Reacciones en el Ámbito Público

El fallo suscitó una ola de comentarios, entre ellos el del periodista Eduardo Feinmann, quien utilizó la red social X para expresar su opinión de manera fuerte: “Mándenla a una cárcel común. La unidad 4 o 7 de mujeres en Ezeiza es ideal”. Su mensaje no tardó en generar controversia, recibiendo tanto apoyo de sectores opositores como críticas que lo acusaron de incitación y violencia simbólica.

Un Símbolo de Controversia Política

La tobillera electrónica ha evolucionado hacia un símbolo en la política argentina, representando las tensiones entre justicia, poder y la polarización mediática. En medio de esta situación, la imagen de Cristina Kirchner y su situación judicial se mantienen en el centro del debate, avivando la grieta que divide al país en temas de justicia y liderazgo.