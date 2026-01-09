Precio del Real Blue al cierre del viernes 9 de enero

Este viernes 9 de enero, las cifras del real brasileño en el mercado informal y oficial reflejan variaciones significativas y son clave para los interesados en el comercio y viajes al extranjero. A continuación, te contamos todos los detalles.

Cotización del Real en el Mercado Informal

Hoy, el real blue se establece en $285,75 para la compra y $274,85 para la venta, mostrando tendencias fluctuantes en el mercado paralelo.

Cotización Oficial del Real

El real oficial, según información del Banco de la Nación Argentina (BNA), cierra en $288,75 para la venta y $278,75 para la compra este viernes 9 de enero.

Real para Compras en el Extranjero

El real tarjeta, destinado a operaciones en el exterior, marca un valor de referencia de $269,00 para la compra y $284,00 para la venta, lo que lo convierte en una opción importante para los viajeros.

Un Poco sobre el Real Brasileño

Introducido en 1994, el real es la moneda oficial de Brasil y se ha consolidado como la divisa más robusta de América Latina. Es actualmente la 20° moneda más transaccionada a nivel mundial. Su símbolo es R$ y está disponible en billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales, además de monedas de 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Antes del real actual, en 1942 circuló una versión anterior que fue sustituida por el cruzeiro.

Movimientos en el Mercado de Divisas: Dólar y Euro Blue

En cuanto al dólar blue, este viernes cierra a $1.475,00 para la compra y $1.495,00 para la venta. El dólar oficial se establece en $1.440,00 para compra y $1.490,00 para venta, según el BNA.

Cotización del Euro

El euro blue cierra hoy a $1.858,75 para la compra y $1.826,75 para la venta, mientras que el euro oficial marca $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.