Córdoba lanza operativo de salud para combatir el dengue

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llevará a cabo un operativo crucial del 12 al 16 de enero, destinado a identificar y mitigar la presencia del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue, chikungunya y zika.

Durante esta semana, el equipo del Ministerio se movilizará por diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, desarrollando actividades entre las 9:00 y las 13:00 horas. Se tomarán en cuenta posibles cambios en el cronograma debido a las condiciones climáticas.

Acciones del operativo de monitoreo

Los promotores del Ministerio realizarán un recorrido casa por casa, con el objetivo de detectar posibles criaderos de mosquitos. Además, recolectarán muestras de larvas para analizarlas en el laboratorio de la División de Manejo Integrado de Vectores.

El operativo no solo se centra en la recolección de muestras; también incluye asesoramiento a los vecinos sobre cómo eliminar focos de reproducción y prevenir picaduras. Sonia Nievas, directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, afirmó: “Se revisan las viviendas y se brindan todas las medidas necesarias para el control y la eliminación de criaderos”.

Información esencial para la comunidad

Además de las inspecciones, los equipos informarán a la población sobre señalar síntomas relacionados con las enfermedades transmitidas por mosquitos. Es vital acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma de alarma.

Cronograma de barrios a monitorear

Lunes 12/1: Gral. Bustos, Crisol Sud, Providencia, Talleres Oeste, Alta Córdoba y Alberdi.

Martes 13/1: Los Paraísos, Patricios, San Martín, Panamericano, Centro América y Marqués de Sobremonte.

Miércoles 14/1: Villa Walcalde, Villa Cornú, La France, Mercantil, Las Magnolias y Argüello.

Jueves 15/1: San Carlos de Horizonte, Talleres Sud, Deán Funes, Coronel Olmedo, Acosta y José Ignacio Díaz.

Viernes 16/1: Parque República, Santa Isabel 2ª Sección, Las Palmas, Las Flores, Los Naranjos y Villa El Libertador.

Este operativo es parte de un enfoque integral que también se implementa en otras localidades de la provincia, resaltando la importancia de la prevención y el control efectivo de estas enfermedades. La colaboración de la comunidad es fundamental para lograr el bienestar general.