La Unión Europea da luz verde al histórico acuerdo de libre comercio con Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay para oficializar un acuerdo comercial con el Mercosur, marcando un hito tras más de dos décadas de discusiones.

Luego de más de 25 años de intensas negociaciones, la Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia la ratificación de un acuerdo de comercio con el Mercosur. Este tratado busca atender las preocupaciones manifestadas por los agricultores europeos.

Los 27 países miembros de la Unión han alcanzado una amplia mayoría a favor del acuerdo, a pesar de la oposición expresada por naciones como Francia, Polonia e Irlanda.

Con este respaldo, Ursula von der Leyen tiene prevista su llegada a Paraguay el próximo lunes, donde se llevará a cabo la firma formal del tratado.

La oficialización de este acuerdo abrirá el camino para establecer la mayor zona de libre comercio del mundo, pero aún queda un paso crucial: la aprobación por parte del Parlamento Europeo.

La Ruta hacia la Aprobación Parlamentaria

Una vez firmado el acuerdo en Paraguay, necesitará el visto bueno de la Eurocámara, que se pronunciará en las próximas semanas. Sin embargo, el panorama es incierto, pues aproximadamente 150 eurodiputados han manifestado su intención de recurrir a acciones legales para frenar su implementación.

Los países integrantes del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 para lograr este acuerdo que facilitará el comercio entre ambas regiones.

Temores del Sector Agropecuario

El acuerdo incluye varias concesiones diseñadas para mitigar la preocupación de los agricultores y ganaderos europeos, quienes han expresado su inquietud por el impacto negativo que podría tener la llegada de productos sudamericanos al mercado europeo.

Para abordar estas preocupaciones, en septiembre, la Comisión Europea anunció garantías para sectores específicos como el de la carne y los cereales, limitando el volumen de productos latinoamericanos que podrían entrar a Europa sin aranceles.

Compromisos de la Comisión Europea

La Comisión también se comprometió a legislar sobre el uso de pesticidas en productos importados, lo que ha sido un punto crucial de discusión por parte de los agricultores europeos.

Recientemente, se anunció la prohibición de tres sustancias prohibidas en la UE en productos agrícolas provenientes de Sudamérica, como parte de un esfuerzo por mantener estándares de seguridad alimentaria.

Aun con estos esfuerzos, la agitación persiste, y varios agricultores franceses continúan movilizándose en París en rechazo al acuerdo, lo que ha llevado a medidas como la prohibición temporal de ciertos productos agrícolas de Sudamérica que no cumplen con las normas europeas.

Todo este contexto sugiere que la implementación del acuerdo será un proceso lleno de desafíos, tanto en el plano político como en el sector agrícola europeo.