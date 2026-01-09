Justicia de Chaco aprueba el fin de subsidios a la fundación del cura Molina

La Justicia de Chaco determinó que el gobierno provincial no está obligado a continuar subsidiando la Fundación Valdocco, liderada por el cura y diputado nacional Juan Carlos Molina. Esta decisión pone en el centro del debate diversas denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia revocó un fallo anterior que obligaba al Estado a pagar sueldos a docentes de la institución y a mantener el financiamiento estatal. Este cambio se produce en medio de una investigación sobre el pago de salarios a educadores que no estarían cumpliendo funciones efectivas.

Una Decisión Controvertida

Molina condenó la resolución judicial, señalándola como un acto de “persecución política y racial”. En sus declaraciones, el dirigente calificó a la decisión como arbitraria y señaló un abuso de poder por parte de las autoridades.

Irregularidades Confirmadas

El fallo de la Cámara avala la decisión del gobierno provincial de suspender los subsidios, mientras se investigan denuncias sobre docentes que recibían doble salario, uno en Chaco y otro en Santa Cruz. La documentación presentada por la Fundación no logró respaldar las acusaciones en su contra, aportando información solo sobre siete maestros.

Detección de Duplicación de Sueldos

Ambas provincias han detectado que más de 70 docentes, incluido Molina, estaban cobrando salarios duplicados. En Chaco, el Ministerio de Educación identificó serias irregularidades en la gestión de la Unidad Educativa de Gestión Privada 144, vinculada a Valdocco. Se reportó que individuos residían en Santa Cruz mientras recibían pagos por trabajos que no cumplían en Chaco.

Cuantificación de Subsidios

Según fuentes oficiales, el Estado chaqueño destinaba más de 130 millones de pesos mensuales a sueldos en Valdocco. Aunque la fundación había presentado un recurso judicial para evitar la suspensión de fondos, este fue revocado, lo que significa que el gobierno de Leandro Zdero no tendrá que continuar con el financiamiento en este período.

Reacción de Molina y Futuras Implicaciones

Tras el fallo, Molina criticó la rapidez de la justicia chaqueña, instando a que la misma celeridad se aplique en los casos de los pobres. Anunció que apelarán la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco, y, si es necesario, llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Defensa de la Fundación Valdocco

El sacerdote defendió la existencia de su fundación, alegando que no se trata de una escuela privada, sino de un refugio que ofrece educación a niños y adolescentes en riesgo. Molina cuestionó a la ministra de Educación local por no rendir cuentas sobre la situación educativa ante la legislatura chaqueña.

Creación de la Fundación y Desafíos Actuales

Fundada por Molina hace más de 20 años en Santa Cruz, Valdocco comenzó como un centro para jóvenes en riesgo, financiado en gran medida por el Estado. Sin embargo, las últimas denuncias por manejo irregular de fondos han generado tensiones significativas entre Chaco y Santa Cruz.

La administración de Santa Cruz también ha interrogado la cantidad de recursos destinados a la fundación, cuestionando la equidad de las transferencias para alimentos y otros ítems. El fallo actual exige ahora un informe detallado sobre el número real de beneficiarios de Valdocco.