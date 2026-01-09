El Futuro del Aprendizaje: Habilidades y la Revolución de la IA

El aprendizaje corporativo ha alcanzado un hito significativo en 2025, donde la convergencia entre aprendizaje, talento y tecnología redefinió el futuro empresarial. David Blake, CEO de Degreed, comparte su perspectiva sobre cómo este cambio impacta el panorama laboral.

Un Año Decisivo para el Aprendizaje Corporativo

El 2025 se destaca como un año fundamental en el ámbito del aprendizaje en las organizaciones. Por primera vez, las empresas han dejado de percibir el aprendizaje y la transformación como elementos aislados, unificando su agenda en torno a una visión compartida.

La Era de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial ha dejado atrás las pruebas piloto, integrándose de lleno en el funcionamiento cotidiano de las empresas. La automatización de la creación de contenido y el aprendizaje personalizado se han vuelto parte del flujo diario de trabajo.

Transformación de las Habilidades

Las habilidades han evolucionado de simples proyectos a herramientas prácticas que impulsan la contratación y la planificación dentro de la fuerza laboral. Este avance ha llevado a los líderes de diversas áreas, desde RR.HH. hasta TI, a colaborar en una estrategia de transformación común, impulsada por la capacidad de la IA.

Un Renacer del Microaprendizaje

El microaprendizaje ha renacido, transformándose en un enfoque estratégico para adaptarse a los rápidos cambios en las funciones laborales. Las organizaciones ahora se preguntan no si deberían implementar estos cambios, sino con qué rapidez pueden hacerlo.

Mirando hacia 2026: Nuevos Horizontes

Con miras al futuro, se anticipa la llegada de la IA agénica a los sistemas de aprendizaje, donde la tecnología no solo creará contenido, sino que también gestionará inscripciones y asignaciones de habilidades. Las empresas comenzarán a exigir pruebas concretas de que sus inversiones en IA y capacitación impactan positivamente en el rendimiento.

El Lado Humano de la Transformación

En un giro notable, la preparación para el cambio y el liderazgo se convertirán en partidas presupuestarias esenciales. Las organizaciones reconocerán que la adopción de la IA depende de la confianza y la preparación del personal.

Convergencia del Aprendizaje y las Operaciones

El aprendizaje se integrará en las herramientas de productividad, desde sistemas CRM hasta plataformas de ingeniería, asegurando que la capacitación ocurra en el contexto del trabajo real y no en plataformas aisladas.

Desafíos: La Brecha de Confianza

Se prevé que la mayor brecha de habilidades en 2026 será la confianza, ya que la IA ampliará las capacidades humanas, pero no necesariamente la percepción de estas. Las empresas que aborden esta brecha mediante coaching y microaprendizaje se diferenciarán en el mercado.

Lecciones Aprendidas en 2025

Entre las lecciones del año pasado se destacan la rapidez del cambio frente a la adaptación humana, la importancia de las habilidades como moneda del mercado laboral actual y el papel de la IA como complemento, no sustituto, de los equipos de aprendizaje.

*David Blake, CEO y cofundador de Degreed