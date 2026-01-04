Diciembre sin picaduras: ¿Por qué los mosquitos desaparecieron?

Este verano, los habitantes de Córdoba han notado una disminución notable de mosquitos, generando tanto alivio como curiosidad. Pero, ¿es realmente así o solo se trata de una sensación colectiva?

En vastas zonas urbanas y periferias de Córdoba, la incómoda presencia de mosquitos ha dado un respiro inusual durante esta temporada. Las espirales humeantes y los repelentes han quedado olvidados, mientras las picaduras que solían interrumpir las cenas al aire libre parecen haber desaparecido.

¿Menos Mosquitos o Ilusión Colectiva?

A pesar de la percepción de tranquilidad, no hay datos que confirmen una reducción significativa en la población de mosquitos. Un estudio entomológico reciente reveló que en el primer monitoreo de la temporada, el 6% de las casas inspeccionadas presentaron larvas de Aedes aegypti, lo que indica un alto riesgo de transmisión viral, superior al registro del año anterior.

El mosquito no ha desaparecido, pero diversos factores han contribuido a que su presencia sea menos perceptible.

El Ciclo del Mosquito en Córdoba

La actividad reproductiva del mosquito sigue en marcha. El sistema de ovitrampas ha detectado huevos desde septiembre, y de 102 sensores instalados en la Capital, 83 mostraron la presencia de huevos. Esto no implica una explosión de la población de mosquitos, pero sí indica que se están reproduciendo.

Causas de la percepción reducida

David Eladio Gorla, investigador del CONICET, advierte que la percepción de un menor número de mosquitos se debe, en parte, a la escasez de Aedes aegypti. Sin embargo, otras especies son más abundantes, lo que puede llevar a confusiones.

Factores Climáticos que Afectan la Población de Mosquitos

Invierno y sus Consecuencias

El frío extremo reduce la supervivencia de los mosquitos y enlentece la eclosión de huevos. Aunque el último invierno no fue particularmente crudo, la presencia de bajas temperaturas afectó el ciclo natural de estos insectos.

Condiciones Hídricas

No basta con la lluvia para promover la proliferación de mosquitos. Necesitan calor, humedad y agua estancada. Las lluvias intensas, combinadas con descensos térmicos en Córdoba, no siempre generan las condiciones ideales para un aumento poblacional.

Aprendizaje Social y Cambios de Hábitos

Después de reiterados brotes de dengue, muchas familias han cambiado hábitos, como cerrar recipientes y controlar el agua acumulada. Este aprendizaje social ha contribuido a disminuir la densidad de mosquitos, reduciendo así las molestias.

El Riesgo Sanitario Persiste

A pesar de la percepción de menos insectos, el riesgo sanitario no ha desaparecido. Los especialistas destacan que el peligro del dengue continúa vigente, especialmente durante los meses de febrero y marzo.

Estadísticas de Dengue en Argentina

En la temporada 2024-2025, Argentina reportó casi 18,000 casos de dengue, siendo Córdoba una de las provincias más afectadas. Aunque el número de casos hasta ahora es inferior al de temporadas anteriores, es crucial implementar medidas de prevención.

Acciones de Prevención de la Municipalidad

La Municipalidad de Córdoba está reforzando sus operativos de limpieza y descacharreo para eliminar posibles criaderos del mosquito. Además, se ha iniciado una campaña de vacunación para prevenir reinfecciones de dengue entre los habitantes que ya han estado internados por la enfermedad.