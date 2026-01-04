El héroe de Bondi, Ahmed al-Ahmed, recibe ovación de pie en test de Ashes en Sídney

El estadio SCG se llenó de aplausos y emoción al rendir tributo a los valientes que intervinieron durante el ataque en Bondi.

En un emotivo momento antes del inicio del último test de la serie Ashes, Ahmed al-Ahmed, con el brazo en cabestrillo, hizo su entrada triunfal en el Sydney Cricket Ground (SCG). Acompañado por Chaya Dadon, ambos sobrevivientes del ataque terrorista en Bondi, se convirtieron en símbolos de valentía y humanidad.

Una Sombra de Valor en el Día del Juego

El aclamado al-Ahmed, que jugó un papel crucial al desarmar a uno de los agresores en el trágico evento, fue recibido con ovaciones por parte de los aficionados. A su lado, Chaya, quien sufrió una herida en la pierna mientras protegía a dos niños, llegó al estadio con muletas, evidenciando la valentía que ambos mostraron aquella noche del 14 de diciembre.

Homenaje a las Víctimas y los Valientes

Los rostros de al-Ahmed y Dadon reflejaban la emoción del momento mientras los fanáticos de Australia e Inglaterra se ponían de pie para rendir homenaje. Los nombres de las 15 víctimas del ataque aparecieron en las pantallas del estadio, acompañados de la frase «siempre en nuestros corazones».

La Participación de los Primeros Respondedores

Una procesión de primeros respondedores, liderada por médicos de los hospitales Royal Prince Alfred y St Vincent’s, así como oficiales de policía y socorristas, ingresó al campo para ser reconocida por su valentía en una situación crítica. La ovación resonó a través del SCG mientras los jugadores australianos, incluyendo a Alex Carey y Cameron Green, aplaudían a al-Ahmed y Dadon durante su recorrido.

Reconocimiento de la Comunidad y Agradecimientos

Un agradecimiento especial por parte del locutor del estadio resonó en cada rincón: “Gracias a todos por compartir nuestra gratitud por el increíble servicio que estos individuos y muchos otros han brindado”, expresó, mientras el aplauso llenaba el ambiente.

Un Encuentro de Coraje y Solidaridad

Tras la emotiva ceremonia y después de los himnos nacionales, al-Ahmed y Dadon fueron reconocidos por el Ministro de Deportes de Nueva Gales del Sur, Steve Kamper, y Todd Greenberg, director de Cricket Australia. Usman Khawaja, quien se despide del cricket, lideró el saludo entre los jugadores australianos, estrechando manos con los héroes presentes.

Primera Línea de Defensa

El acto de reconocimiento también incluyó a aquellos que se destacaron en la respuesta al ataque, cada uno representando el valor de la comunidad y la voluntad de ayudar en momentos de crisis. Pequeños gestos de humanidad se convirtieron en grandes ejemplos de solidaridad y valentía.