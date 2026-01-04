Vínculos entre Maduro y El Chapo: Los vuelos del narcotráfico revelados

La reciente detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos ha desatado un torbellino de acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico a gran escala, revelando un entramado sin precedentes.

Nicolás Maduro ha sido arrestado en Venezuela y trasladado a una prisión en Brooklyn, Nueva York, tras una operación del gobierno de Estados Unidos que también resultó en la captura de su esposa. Las nuevas acusaciones que han surgido son alarmantes: se le relaciona con Joaquín «El Chapo» Guzmán y se le señala de haber vendido pasaportes a narcos mexicanos y de utilizar vuelos diplomáticos para el tráfico de dinero del narcotráfico.

Revelaciones Inéditas en Documentos Desclasificados

Un informe revelado hoy detalla acusaciones inéditas que arrojan luz sobre el oscuro pasado de Maduro. Las alegaciones datan de su tiempo como Ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2008, bajo el mandato de Hugo Chávez.

Facilitación del Narcotráfico a través de Vuelos Diplomáticos

Según el documento de la Corte, Maduro implementó un sistema que facilitaba el movimiento de dinero ilícito desde México a Venezuela. A través de aviones privados cubiertos por el estatus diplomático, se aseguraba que las embarcaciones no fueran inspeccionadas por las autoridades.

El exmandatario contactaba a la Embajada de Venezuela en México para organizar «misiones diplomáticas especiales». Durante estas operaciones, narcotraficantes se reunían con el embajador venezolano para cargar grandes sumas de dinero proveniente del tráfico de drogas en aviones que gozaban de inmunidad diplomática.

Conexiones con los Cárteles Mexicanos

El documento menciona explícitamente a los Cárteles de Sinaloa y Los Zetas como beneficiarios de la exportación de cocaína colombiana facilitada por la red liderada por Maduro. Esto no solo ocurrió durante el gobierno de Chávez, sino que se extendió a lo largo de todo su mandato. En 2011, El Chapo habría financiado laboratorios de cocaína en Colombia con la ayuda de guerrilleros de las FARC, aliados del régimen chavista a través del llamado Cártel de los Soles.

Un Mantén Poderoso a Base de Fuerza

El documento judicial también indica que Maduro, a pesar de haber perdido las últimas elecciones, se mantuvo en el poder mediante la fuerza. Las acusaciones no solo abarcan narcotráfico y lavado de dinero, sino también la supuesta venta de pasaportes venezolanos a capos de la droga, facilitando así su movilidad internacional.