Diez Empresas Acaparan la Mayor Parte de las Ganancias del Índice

Un selecto grupo de diez corporaciones se erige como el motor detrás de las impresionantes cifras de ganancias del S&P 500, el indicador bursátil más relevante de Estados Unidos. Estas firmas no solo destacan por sus altos ingresos, sino que también reflejan la concentración de poder en la economía actual.

Un vistazo a la concentración de riqueza: Según datos de FactSet, estas diez empresas acumulan la mayor parte de las utilidades del S&P 500, un hecho que pone de relieve la predominancia del sector tecnológico, junto a representantes de la energía y las finanzas que también marcan presencia.

Los Titanes de la Rentabilidad

Las cifras son asombrosas, con compañías como ExxonMobil, que lidera en el sector energético gracias a los altos precios del petróleo y su sólida posición en la producción mundial. En el ámbito financiero, Berkshire Hathaway y JP Morgan también figuran entre los mayores generadores de utilidades, reflejando el dinamismo de diversas industrias.

Ranking de las Empresas Más Rentables

El índice de utilidades del S&P 500, según lo publicado por FactSet, es el siguiente:

Alphabet (GOOGL) : u$s132.200 millones

: u$s132.200 millones Apple (AAPL) : u$s117.800 millones

: u$s117.800 millones Microsoft (MSFT) : u$s114.800 millones

: u$s114.800 millones Amazon.com (AMZN) : u$s77.700 millones

: u$s77.700 millones Meta Platforms (META) : u$s76.400 millones

: u$s76.400 millones JP Morgan (JPM) : u$s55.200 millones

: u$s55.200 millones ExxonMobil (XOM) : u$s30.100 millones

: u$s30.100 millones Bank of America (BAC) : u$s29.100 millones

: u$s29.100 millones Johnson & Johnson (JNJ) : u$s26.200 millones

: u$s26.200 millones Visa (V): u$s23.200 millones

Alphabet, la matriz de Google, se posiciona como la empresa con mayores ganancias en Wall Street según el S&P 500.

Cada una de estas empresas genera, en promedio, más de u$s23.000 millones en ganancias anuales, lo que evidencia cómo un puñado de entidades controla la mayor parte de las utilidades del S&P 500. Este fenómeno aporta al crecimiento del mercado en los últimos años, pero también suscita preocupaciones sobre la vulnerabilidad del índice, ya que el desempeño de tan pocos actores puede determinar el rumbo del mercado en su totalidad.