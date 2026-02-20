Caren Tepp critica el debate sobre la reforma laboral en ‘QR!’: ‘Es un día triste para la política’

En medio de un agitado debate parlamentario, la diputada Caren Tepp expone su preocupación por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, señalando irregularidades en la sesión y la falta de atención a las verdaderas necesidades de los trabajadores.

Durante su intervención en el programa «QR!» de Canal E, Tepp describió los conflictos que marcaron el tratamiento del proyecto oficialista en la Cámara de Diputados, denunciando una serie de irregularidades en el proceso.

Irregularidades en el Proceso Parlamentario

En una conversación con el periodista Pablo Caruso, la legisladora expuso que la sesión había quedado sin quórum temporalmente, lo que, según su opinión, debería haber llevado a su suspensión. “El quórum se perdió, y la sesión debió detenerse”, aseguró Tepp, criticando la decisión de la presidencia de extender los tiempos para permitir que el oficialismo recuperara los votos necesarios.

Desde su bloque, Tepp impulsó una moción para devolver el proyecto a la comisión, la cual no prosperó. “La presidencia actuó de manera desesperada para reunir aliados y mantener el quórum”, aseveró.

Una Iniciativa que No Responde a la Realidad Laboral

Pese a la contienda legislativa, Tepp expresó su desacuerdo con el contenido de la reforma, argumentando que no se ajusta a las demandas actuales de la sociedad. “Hoy es un día triste, porque la política no refleja las necesidades de quienes trabajan más y ganan menos”, lamentó la diputada, señalando la precariedad que enfrentan muchos trabajadores.

La legisladora criticó la propuesta afirmando que no está diseñada para generar empleo y advierte que, en cambio, busca «legalizar la precariedad» y socavar los logros de la organización sindical y la negociación colectiva.

Un Debate que Va Más Allá de lo Económico

Tepp también vinculó esta reforma a un cambio estructural en el modelo laboral argentino, destacando que la posibilidad de negociaciones individuales sin respaldo colectivo significaría un retroceso significativo en los derechos laborales. “Sin una organización colectiva, los trabajadores estarán en desventaja”, advirtió.

Comparando la situación con experiencias internacionales, la diputada enfatizó que el objetivo de esta legislación no solo tiene implicaciones económicas, sino que también impacta profundamente en la estructura social del país.