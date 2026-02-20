Precio del Euro Blue: Cierre del Jueves 19 de Febrero

El Euro Blue y Oficial: Cotizaciones Actualizadas del 19 de Febrero
Este jueves, el mercado expresó un fuerte movimiento en las cotizaciones del euro. Te contamos todos los detalles sobre su desempeño y la situación del dólar en el país.
Cotización del Euro Blue en el Mercado Paralelo
El euro blue cerró hoy, 19 de febrero de 2026, a $1.791,75 para la compra y $1.723,75 para la venta. Como es habitual, esta divisa informal presenta valores más elevados que el oficial, dado que su adquisición no se realiza a través de bancos y se caracteriza por una alta volatilidad. Sin embargo, la política de «sinceramiento» implementada ha contribuido a una reducción de la brecha entre ambas cotizaciones.
Euro Oficial: Precio Actual
De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial tiene un cierre de $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta este 19 de febrero.
Mercado del Euro Tarjeta
El euro tarjeta, conocido como el euro turista, se cotiza actualmente a $2.222,19 para la compra y $1.613,71 para la venta, reflejando los gastos con tarjeta en el exterior.
Cierre del Euro en Diversos Bancos
El cierre del euro en varios bancos se presenta de la siguiente forma:
Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.
Banco Nación: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.
Banco BBVA: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.
Banco Patagonia: $1.595,01 comprador y $1.686,62 vendedor.
Banco Supervielle: $1.652,00 comprador y $1.749,00 vendedor.
Cotización del Dólar Blue
En cuanto al dólar blue, hoy se comercializa a $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta en el mercado paralelo.
La divisa informal, conocida como dólar blue, se posiciona generalmente por encima del precio oficial, debido a que este último solo puede obtenerse a través de entidades bancarias.