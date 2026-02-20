Precio del Euro Blue: Cierre del Jueves 19 de Febrero

El Euro Blue y Oficial: Cotizaciones Actualizadas del 19 de Febrero

Este jueves, el mercado expresó un fuerte movimiento en las cotizaciones del euro. Te contamos todos los detalles sobre su desempeño y la situación del dólar en el país.

Cotización del Euro Blue en el Mercado Paralelo

El euro blue cerró hoy, 19 de febrero de 2026, a $1.791,75 para la compra y $1.723,75 para la venta. Como es habitual, esta divisa informal presenta valores más elevados que el oficial, dado que su adquisición no se realiza a través de bancos y se caracteriza por una alta volatilidad. Sin embargo, la política de «sinceramiento» implementada ha contribuido a una reducción de la brecha entre ambas cotizaciones.

Euro Oficial: Precio Actual

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial tiene un cierre de $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta este 19 de febrero.

Mercado del Euro Tarjeta

El euro tarjeta, conocido como el euro turista, se cotiza actualmente a $2.222,19 para la compra y $1.613,71 para la venta, reflejando los gastos con tarjeta en el exterior.

Movimientos del Euro el 19 de Febrero

Cierre del Euro en Diversos Bancos

El cierre del euro en varios bancos se presenta de la siguiente forma:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.595,01 comprador y $1.686,62 vendedor.

Banco Supervielle: $1.652,00 comprador y $1.749,00 vendedor.

Cotización del Dólar Blue

En cuanto al dólar blue, hoy se comercializa a $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta en el mercado paralelo.

La divisa informal, conocida como dólar blue, se posiciona generalmente por encima del precio oficial, debido a que este último solo puede obtenerse a través de entidades bancarias.