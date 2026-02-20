Ucrania congela el esperma de sus soldados ante la crisis demográfica

La guerra en Ucrania ha dejado huellas profundas no solo en la infraestructura del país, sino también en su demografía. En medio de esta tragedia, surge una respuesta innovadora: la criopreservación de esperma para los soldados en el frente.

Maxim es un soldado de 35 años que ha tomado una decisión que podría definir el futuro de su familia. Desde el campo de batalla, habla sobre la crítica necesidad de reflexionar sobre la fertilidad. «Nuestros hombres están muriendo. La supervivencia de nuestra nación depende de esto,» dice a la BBC desde el frente oriental.

Criopreservación: La Oportunidad de un Futuro

El momento de la verdad llegó cuando, en una visita a su esposa, decidió congelar su esperma en una clínica de Kiev. Esta opción, ofrecida sin costo alguno desde el inicio de la invasión rusa, le da esperanza para que, en caso de que él pierda la vida en combate, su esposa pueda tener el hijo que siempre han deseado.

Seguridad y Estrés en el Campo de Batalla

Maxim explica que el constante estrés de estar en la línea de batalla afecta la salud física y mental de los soldados. «No hay garantía de seguridad,» afirma, haciendo hincapié en la amenaza que representan los drones rusos. Este estado de alerta impacta la libido, pero también despierta la necesidad urgente de pensar en el futuro.

El Programa de Criopreservación

Desde el comienzo del conflicto en 2022, clínicas privadas comenzaron a ofrecer la opción de congelar esperma y óvulos. Con el tiempo, esta iniciativa fue adoptada y financiada por el Estado, con el objetivo de proteger el futuro de los soldados y sus familias.

La Perspectiva de las Autoridades

Oksana Dmitrieva, parlamentaria y una de las impulsoras de la ley, afirma: «Nuestros soldados defienden nuestro futuro, pero es posible que no puedan vivir para verlo. Queremos que tengan esta oportunidad.» Esta ley asegura que las muestras se conserven hasta tres años después de la muerte del donante, brindando un rayo de esperanza a muchas familias.

Desafíos y Casos Reales

Pese a las buenas intenciones, el camino ha sido complicado. Un caso notable es el de Katerina Malyshko, quien perdió a su esposo, Vitaly, en un ataque. Su lucha para concebir un hijo usando el esperma congelado de su esposo se convirtió en un largo proceso judicial. «Había esperado tanto tiempo,» recuerda, aliviada tras finalmente lograr que un juez fallara a su favor.

La Realidad de la Guerra

La crisis demográfica es una preocupación que ha crecido exponencialmente en Ucrania. La guerra ha elevado no solo el número de muertes, sino también el número de personas que han huido del país, dejando a muchos con el corazón roto y el futuro incierto.

Un Mensaje de Esperanza

Maxim, quien continúa en el frente, enfatiza la importancia de hablar abiertamente sobre temas de fertilidad y la criopreservación. «Es fundamental que otros soldados se unan a este programa y piensen en su futuro,» concluye.