Ryan García: Todo o Nada en Las Vegas contra Mario Barrios

La esperada batalla entre Ryan García y Mario Barrios se llevará a cabo el próximo 21 de febrero en Las Vegas, un encuentro que promete ser clave en la carrera de ambos boxeadores.

Ryan García, conocido como «King Ry», ha señalado que esta pelea por el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) marcará un punto de inflexión en su trayectoria. A sus 27 años, el californiano se ha preparado intensamente, consciente de que no se trata solo de un cinturón, sino de redefinir su futuro en el boxeo.

La Preparación de García: A un Paso del Gran Salto

García ha afirmado que este enfrentamiento representa «mi entierro o mi resurrección», enfatizando la gravedad de la situación. Con un historial de 24 victorias, de las cuales 20 fueron por nocaut, y solo 2 derrotas, su experiencia en el ring es indiscutible.

A pesar de su impresionante récord, las derrotas y una suspensión de un año han complicado su carrera, llevando su historia a altibajos. Sin embargo, ahora parece más enfocado que nunca, decidido a evitar una tercera derrota.

Desafíos Previos: Altibajos y Controversias

La primera derrota de García ocurrió en 2023, cuando perdió su invicto ante Gervonta Davis tras un gancho al cuerpo en el séptimo asalto. En otra ocasión, se vio involucrado en una controversia tras un combate con Devin Haney, que terminó en un resultado de «sin resultado» tras dar positivo por ostarina.

Después de regresar al ring en mayo de 2025, sufrió una nueva derrota ante Rolando Romero, alimentando dudas sobre su disciplina. Este contexto ha llevado a García a considerar la pelea contra Barrios como una cuestión de «todo o nada».

El Reto de Mario Barrios: Mantener el Cinturón

Por su parte, Mario Barrios, quien buscará retener su cinturón del CMB por tercera vez, se enfrenta a un rival hambriento de victoria. Ambos boxeadores tienen ascendencia mexicana, lo que añade un nivel extra de emoción a este duelo.

Streaming Exclusivo y Horario de la Pelea

La pelea se podrá ver de forma exclusiva a través de DAZN en formato de pago por evento (PPV), con un costo de 30,99 USD al mes o 224,99 USD al año. Se espera que el combate estelar comience aproximadamente a las 17:45 (hora del Este), aunque el horario puede variar según los combates previos.

La noche promete ser emocionante y llena de acción; García buscará recuperar la confianza del público y convertirse en campeón mundial, mientras Barrios intentará consolidar su título una vez más. Una velada que los fanáticos del boxeo no querrán perderse.