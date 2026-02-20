Oro se destaca mientras los plazos fijos enfrentan la inflación

A medida que avanza febrero, las fluctuaciones monetarias desafían a los inversores. Algunas alternativas emergen como refugios seguros ante la inestabilidad.

En la primera quincena de febrero, el dólar, las acciones argentinas y criptomonedas como Bitcoin presentan descensos significativos, mientras que el oro y los plazos fijos se posicionan como las únicas opciones con resultados positivos.

El Oro como Refugio Inversor

El oro gana terreno entre los ahorristas, con un incremento del 3,5% en pesos en solo 18 días. Este aumento se debe a la creciente demanda de países e inversores frente a la volatilidad del mercado global.

Plazos Fijos: Una Alternativa Estable

Con un rendimiento de 1,2% en pesos en lo que va de febrero, los plazos fijos permanecen cerca de los índices de inflación, que recientemente se fijaron en 2,9% en enero. Se espera que haya una leve disminución al 2,1% este mes.

Andrés Méndez, director de AMF Economía, comenta que “la efectividad de los plazos fijos se debe más a las debilidades de otras alternativas que a sus propias virtudes”.

Desempeño del Dólar y el Mercado de Acciones

En contraste, el dólar ha mostrado retrocesos de hasta 3% en febrero debido a una menor demanda y el ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa. Desde principios de enero, el Banco Central ha acumulado adquisiciones que superan los u$s2.200 millones.

La bolsa también ha sufrido caídas significativas: el índice Merval presenta un descenso del 15%, reflejando la contracción en la actividad económica del país.

Bitcoin Enfrenta Desafíos

Bitcoin tampoco escapa a la tendencia negativa, cayendo a u$s66.000 y acumulando una baja del 17,8% en pesos en la primera parte del mes.

Perspectivas de Inversión en 2026

Bajo este escenario incierto, los analistas sugieren adoptar estrategias conservadoras para proteger el capital. Damián Vlassich, jefe de Estrategias de Inversión en IOL, señala que la economía argentina atraviesa un proceso de normalización estructural.

«Los inversores deben enfocarse en capturar valor en la curva soberana en moneda dura y en selección de créditos corporativos de alta calidad», aconseja Vlassich.

Opciones Recomendadas

Para inversiones en renta fija en dólares, se recomienda el bono Global 2041 (GD41) y el título 2029 (AN29). En pesos, se sugiere priorizar bonos a corto plazo y considerar títulos que venzan en 2027 y 2028.

Sobre las acciones, Vlassich mantiene una postura neutral respecto al Merval, aunque identifica oportunidades en sectores como Oil & Gas y servicios regulados. Se recomienda cautela en los rubros más sensibles al ciclo económico.